Prefeitura oferece 10 oficinas esportivas no projeto "Férias no Parque"

A Prefeitura municipal criou o projeto “Férias no Parque” com 10 oficinas esportivas, oferecidas pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp). As atividades de recreação começaram na quarta-feira (23) e estão sendo realizadas no Parque Ecológico do Sóter e em outros parques da cidade.

O intuito do projeto é reunir crianças e adolescentes para que possam se divertir e brincar, com jogos de tabuleiros, pular corda, brinquedos infláveis, voleibol, basquete, lutas e entre outros. Também é uma maneira de criar interação entre eles e incentivar a prática de esportes.

O programa “Movimenta Campo Grande” também foi retomado e traz uma programação diversificada para a população, que pode curtir desde aulas de funcional a capoeira.

As atividades também podem ser encontradas no Parque Tarsila do Amaral, Parque Ayrton Senna, Jacques da Luz e Vila Nasser. O projeto continua até a sexta-feira (25), nos horários 8h às 11h e das 15h às 18h.

