"Parcão" será criado em parque da capital

A criação do primeiro parque público para cachorros será realidade em 2019. Pela proposta, a prefeitura vai liberar o Parque Ecológico do Sóter para a população passear com seu cão, desde que conduzido na guia, e buscará parcerias privadas para a construção de um local onde eles possam ficar soltos e se socializarem. Na próxima semana, dia 31, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) lança o calendário esportivo da capital, com a inclusão de novos projetos, inclusive este.

Conforme destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a necessidade cresce a cada dia e foi reforçada com a liberação da entrada de cães em shoppings da capital. “Há uma demanda crescente por espaços específicos onde os animais possam passear e a prefeitura, ouvindo a população, vai trabalhar em duas linhas. A primeira é liberando o Parque do Sóter para a entrada de cães conduzidos na guia e a segunda é buscar empresas parceiras para criar um ambiente adequado e seguro para que os animais possam ficar soltos”, explicou Terra.

O projeto prevê a implantação de uma área de 5.400 m² para o “Parcão”, nome do novo projeto, com espaço gramado, alambrado de 1,5 m de altura, brinquedos e bebedouros específicos para cães, além de assento para os tutores. O espaço, construído pela iniciativa privada, será administrado pela Funesp.

A criação do “Parcão”, já previsto na lei n. 5920/2017, aprovado pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad, destina espaço privativo para lazer, exercício e convívio de cães sem a utilização de guias ou outras formas de contenção do animal.

Reforma Parque do Sóter

A Funesp e a Secretaria de Obras, vão assinar a autorização para a abertura do processo licitatório de reforma do Parque Ecológico do Sóter. Cerca de R$ 600 mil serão investidos em melhorias no local, incluindo a manutenção da passarela e do parquinho infantil. O Parque, que tem 22 hectares, atende mais de 2 mil pessoas por dia em oficinas de esporte e lazer realizadas gratuitamente.

