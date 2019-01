Parque de diversões, samba e pré-carnavais são opções para o fim de semana

As opções de entretenimento para este final de semana agradam ao público de todas as idades. Campo Grande está repleta de atrações e começamos com o Parque de Diversões, Vitinho Park, com 17 brinquedos instalados no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês. No mesmo shopping, há também a opção da Casa da Árvore instalada na praça central do estabelecimento com escorregador, piscina de bolinhas e circuito de obstáculos.

O ritmo de carnaval começa nesta sexta-feira (18) com a roda de samba no Genuíno Bar e Destilaria. O Shiva Club também tem atração de samba, quem se apresenta lá nesta noite é o grupo Top Samba.

Sábado o Cordão Valu fará o seu segundo pré-carnaval com apresentação da cantora Alba Lessa, de Três Lagoas, que vem para Campo Grande apresentar o show "Alba Canta Clara", com destaque especial à obra de Clara Nunes, além de outros grandes sambas.

No domingo, mais uma dose de pré-carnavais com o bloquinho Cala a Boca e Me Beija, na praça do BarFly, e o Esquenta Capivara, do bloco Capivara Blasé.

Confira os eventos deste final de semana:

Sexta-feira (18)

Fusca69 na Morada dos Bais

Quando: Sexta-feira (18), das 18h às 23h

Onde: Sesc Morada dos Baís – Av. Noroeste, 5.140

Quanto: Gratuito

Mystical Space Yugioh Friday Night

Quando: Sexta-feira (18), das 18h30 às 22h

Onde: Mystical Space Store – Av. Três Barras, 17

Quanto: Gratuito

Semana 1 BRAVA

Quando: Sexta-feira (18), às 19h

Onde: BRAVA – Av Calógeras, 3100

Quanto: Gratuito

Roda de Samba

Quando: Sexta-feira (18), das 19h às 00h

Onde: Genuíno – Rua Aporé, 97

Quanto: R$10

Sextaneja do Chopp

Quando: Sexta-feira (18), das 20h às 23h

Onde: Frango Dourado Restaurante e Choperia – Rua Palmacea, 328

Quanto: Gratuito

Mc Levin • Vai Vai Perereca • Camarote Open

Quando: Sexta-feira (18), das 22h às 5h

Onde: Invicta Festas&Eventos – Rua Taquari 490

Quanto: Gratuito

Brasil Calor – Top Samba na Shiva

Quando: Sexta-feira (18), das 22h às 5h

Onde: Shiva Club – Av. Afonso Pena, n° 3951

Quanto: Não informado

SEXTArada – Stripper + Pista Free

Quando: Sexta-feira (18), das 22h40 às 4h

Onde: Capivara’s PUB – Rua Trindade, 413

Quanto: R$10

Fuleragem • 1º Edição do Ano!

Quando: Sexta-feira (18), das 23h às 6h

Onde: BarFly CG – Rua Pajuçara, 201

Quanto: R$10 – R$20

? B-Day Segura meu Poodle! ?

Quando: Sexta-feira (18), das 23h59 às 5h30

Onde: SIS Lounge – Rua Dr. Zerbini, 53

Quanto: R$10 – R$15

Sábado (19)

Cervejaria Prosa apresenta Leonardo Bugalu

Quando: Sábado (19), das 11h às 15h

Onde: Cervejaria Prosa – Rua Alagoas, 901

Quanto: Gratuito

Comercial x SERC

Quando: Sábado (19), às 16h

Onde: Estádio Morenão

Quanto: Não Informado

1º Slam de Duplas MS

Quando: Sábado (19), das 17h às 20h

Onde: Praça Aquidauana – R. Aquidauana

Quanto: Gratuito

Caminhada da Lua Cheia – Furnas do Dionísio

Quando: Sábado (19), das 18h às 20h30

Onde: Sopa de Pedra Turismo e Aventura – AV. Afonso Pena, 2440

Quanto: R$70

Cordão Valu – Pré-Carnaval

Quando: Sábado (19), das 19h às 00h

Onde: Samba Jeremias – Av Brilhante , 2128

Quanto: R$10 – R$15

Dois Tragos em Campo Grande

Quando: Sábado (19), das 19h30 às 20h40

Onde: Teatro Dom Bosco

Quanto: R$30 – R$40

Banda Avant

Quando: Sábado (19), das 20h às 22h

Onde: Sesc Morada dos Baís – Av. Noroeste, 5140

Quanto: Gratuito

Festa Especial anos 90 & 2000

Quando: Sábado (19), às 22h

Onde: Clube Uniao Dos Sargentos Campo Grande

Quanto: Gratuito

Mc Levin • Vai Vai Perereca

Quando: Sábado (19), das 22h às 5h

Onde: Invicta Festas&Eventos – Rua Taquari 490

Quanto: Gratuito

Brasil Calor – Top Samba na Shiva

Quando: Sábado (19), das 22h às 5h

Onde: Shiva Club – Av. Afonso Pena, n° 3951

Quanto: Não informado

UnderTrance Show Case

Quando: Sábado (19), das 23h às 6h

Onde: DOPE CLUB – 7 de setembro 804

Quanto: R$15

DJ Feeling – Wave Festival

Quando: Sábado (19), das 23h às 6h

Onde: Capivara’s PUB – Rua Trindade, 413

Quanto: R$30

DENIS RUIZ @NONSTOP

Quando: Sábado (19), às 23h

Onde: Rua Pimenta Bueno, 127

Quanto: Gratuito

Groove on: Gioc + Gustavo Reinert

Quando: Sábado (19), das 23h às 5h

Onde: Vita Club – Rua Doutor Temistócles, 112

Quanto: R$20

Domingo (20)

Trilha Das Cachoeiras

Quando: Domingo (20), das 7h30 às 12h

Onde: DETRAN – MS

Quanto: R$60

Aulão de Yoga na Maria Fumaça

Quando: Domingo (20), das 8h às 9h30

Onde: Orla Ferroviária – Leito da Antiga Ferrovia

Quanto: Gratuito

Bloquinho – Cala a Boca & Me Beija

Quando: Domingo (20), das 15h às 1h

Onde: Praça do Bar Fly

Quanto: Gratuito

Esquenta Capivara – Samba-Rock

Quando: Domingo (20), das 17h às 23h

Onde: Ramadas Festas e Eventos – R Tonico de Carvalho nº 15

Quanto: R$10 – R$20

Dia de baile no Larica’s!

Quando: Domingo (20), das 17h às 22h

Onde: Larica’s Da Lu – Orla Ferroviária

Quanto: Gratuito

Domingueira do megatron + Palhaço Tenebroso

Quando: Domingo (20), das 18h às 3h

Onde: Capivara’s PUB – Rua Trindade, 413

Quanto: Gratuito

Meditação da Lua Cheia Nacional

Quando: Domingo (20), das 19h às 20h

Onde: Parque das Nacoes Indigenas – Afonso Pena

Quanto: Gratuito

? PLUG – Gustavo Vargas e banda ?

Quando: Domingo (20), das 21h às 2h

Onde: SIS Lounge – Rua Dr. Zerbini, 53

Quanto: R$10

Blueasy

Quando: Domingo (20), das 19h às 22h

Onde: Bar Capim Guiné – Rua Antonio Marques nº25

Quanto: R$5

Deixe seu Comentário

Leia Também