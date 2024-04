Ator de "O Mundo Sombrio de Sabrina" morre aos 27 anos

O ator Chance Perdomo, que interpretou o feiticeiro Ambrose na série "O Mundo Sombrio de Sabrina", da Netflix, morreu aos 27 anos, na última sexta-feira (29). A informação foi confirmada por representantes do artista.

Segundo eles, Chance morreu em um acidente de moto, na qual não teve outras vítimas.

"Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão", pediu os representantes.

Chance Perdomo nasceu em Los Angeles e cresceu na Inglaterra. Ele

ganhou destaque mundial ao interpretar Ambrose, o primo feiticeiro de Sabrina, na série da Netflix. Seu último papel na TV foi como Andre Anderson, um estudante com poderes em "Gen V", spin-off de "The Boys", do Prime Video.

