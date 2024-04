Domingão tem Churrasco Dançante, Garimpasso e show de Fred & Fabrício gratuito

Veja o que fazer em Campo Grande neste domingão!

Mercado de Pulgas - Mais uma edição da feira de vendas e trocas entre expositores e clientes ocorre neste domingo. O evento é inspirado na ação que surgiu nos subúrbios de Paris, no século XIX. Mercado de Pulgas é ideal para aqueles que possuem objetos antigos, itens de coleção e peças singulares e querem compartilhar os itens. Será das 8h às 13h, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Churrasco Dançante - A Colônia Paraguaia prepara, neste domingo, mais uma edição do Churrasco Dançante com animação do grupo Chama Campeira, Laço de Ouro e Eco do Pantanal. Convites pelo telefone (67) 99157-5859. A partir das 11h, na Colônia Paraguaia. Convite: R$ 40 antecipado e R$ 50 na hora.

Festival Ecos do Mato - Campo Grande recebe o Festival Ecos do Mato, que tem como foco destacar o talento e a criatividade dos DJs, além de valorizar a música underground no estado. Keertana (brasilidades), Rockers (reggae), TGB (hip hop), Magão convida Falange da Rima (rap), Green (tech house), Lady Afroo (afrobeat/funk) serão os responsáveis por agitar o público. Além da música, o evento também terá uma Feira Mix de economia criativa. Começa às 15h, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Garimpasso - Neste domingo, Capivas convida novamente o Garimpasso para o seu quintal. O evento terá 12 brechós com mais de 3 mil peças únicas para todos os gêneros e estilos. Ainda terá a discotecagem de Julio Prodigy e Augusto Chico. Começa às 17h, no Capivas, localizado na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita.

Concurso de Cosplay - Para encerrar a programação do Sesc Geek deste domingo (7), haverá Concurso de Cosplay. As inscrições podem ser feitas on-line. A partir das 17h, no Shopping Norte Sul Plaza. Inscrição é gratuita, pelo site.

Fred e Fabrício - O público poderá prestigiar a dupla sertaneja Fred e Fabrício em show gratuito na Expogrande, neste domingo. Abertura dos portões às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada no parque e no show é gratuita.

