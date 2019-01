Último Grito de Carnaval acontece neste fim de semana na capital

Saiba Mais Fim de Semana Confira a programação para final de semana

Confira a programação para sexta,sábado e domingo que reúne eventos para todos os estilos. A população poderá conferir apresentações musicais no Sesc Morada dos Baís, realizar trilhas no domingo, meditações, assistir do lançamento de samba enredo, e um evento colaborativo que reúne arte e dança, além de festas nas casas noturnas.

Confira abaixo a programação do final de semana:

BARES

Sexta-feira (4)

Roda de samba - Todas as sextas do mês de janeiro o bar Genuíno fará a roda de samba. Na primeira edição, quem toca é o sambista Daran Junior.

Horário: a partir das 20h

Local: Bar Genuíno, Rua Aporé, 97, no bairro Amambaí.

Quanto: R$ 10,00.

Rodrigo Teixeira e El Trio no Capim Guiné - O Capim Guiné será palco para o encontro inédito do cantor e compositor Rodrigo Teixeira com o grupo El Trio. O repertório será escolhido na hora e os temas serão tocados de improviso, como manda a tradição dos jamms. Tudo isso com o por do sol mais bonito de Campo Grande na Lagoa Itatiaia, um oásis no meio do bairro Tiradentes.

Horário: a partir das 19h

Local: Bar Capim Guiné, Rua Antônio Marques, 25

Quanto: R$ 10,00.

Sábado (5)

Jardim das Delícias Terrenas - Inspirada na obra de Hieronymus Bosch, “Jardim das Delícias Terrenas”, é um evento colaborativo que reúne arte, cultura e conexões. A noite é de projeções, arte e até pintura corporal e portas abertas para quem quiser expor.

Horário: a partir das 20h

Local: Butiquim du Ronda, na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2.511.

Quanto: R$ 5,00.

Brasilidades 2 - A Cervejaria da Floresta volta com a segunda edição de "Brasilidades", com Caio Ignácio e Miguelito.

Horário: a partir das 18h

Local: Cervejaria da Floresta, Avenida Coronel Ulisses de Lima, 280, Jardim São Lourenço.

Quanto: R$ 15,00

Despedida - A Insana Corte - Sábado é dia de apresentação da banda de rock autoral "A Insana Corte".

Horário: a partir das 19h

Local: Bar Genuíno, Rua Aporé, 97, no bairro Amambaí.

Quanto: Entrada Gratuita.

CARNAVAL

Lançamento do Enredo Os Catedráticos do Samba - Lançamento do samba enredo do Carnaval da escola de samba Os Catedráticos do Samba "A magia do mundo árabe e do oriente, um fascínio sem igual. 'Salaam Aleikum' que a paz permanece sobre vós.

Horário: a partir das 20h

Local: Gres Os Catedráticos do Samba, Rua Flor do Lácio, 55, bairro Silvia Regina

Quanto: Entrada gratuita

Domingo (6)

Último Grito de Carnaval - Tá Dando Pinta no Havaí - Sem tristeza e com muito orgulho, o #BlocoTáDandoPinta entra na onda das despedidas dos bloquinhos de rua na nossa cidade e convida todo mundo que abraçou essa ideia pra curtir um último grito de Carnaval.

Horário: a partir das 18hh

Local: Butiquim du Ronda, na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2.511.

Quanto: R$ 5,00.

TRILHAS

Domingo (6)

Trilha do Sapo - A 43 km de Campo Grande, uma das trilhas do final de semana é em Jaraguari. A trilha do Sapo tem quatro cachoeiras e um trajeto de 2,5 km de ida e 1,5 km de volta, com grau de dificuldade considerado moderado. A maior parte da trilha é feita dentro da água.

Horário: a partir das 6h30

Local: Ponto de encontro: em frente a Havan da Coronel Antonino

Quanto: R$ 75,00 com almoço. Link da inscrição, clique aqui.

Trilha na Furna da Conquista - A 40 km de Campo Grande, a trilha Furna da Conquista é em Sidrolândia e começa com um café da manhã na fazenda Conquista. O trajeto será em volta da mata nativa rumo à cachoreira da Conquista. Também tem no caminho um mirante com uma vista privilegiada. São 4km de percurso considerado fácil/moderado.

Horário: a partir das 7h

Local: Ponto de encontro: em frente ao Hospital do Pênfigo, na saída para Sidrolândia

Quanto: R$ 70,00. Inscreva-se aqui.

MEDITAÇÃO

Sábado (5)

Meditação silenciosa na tradição cristã - Como uma forma de rezar, catequistas, agentes de pastoral, religiosos e comunidades eclesiais de base são o público alvo da meditação cristã. De graça, a facilitadora é a catequista vicentina Maria de Fátima Rios Brandão Carvalho e Sá.

Horário: a partir das 10h

Local: Avenida Calógeras, 2.405

Quanto: De graça, para se inscrever ligue 3382-3251 ou 9-8161-0005.

Meditação HAJALuz - Um projeto colaborativo entre seres de luz que acontece uma vez ao mês sob o olhar da Lua Nova, cada mês em um parque conhecido nos bairros da cidade de Campo Grande com prática de yoga, meditação e energização.

Horário: a partir das 18h30

Local: Parque Ecológico do Sóter, Rua Rio Negro, 1111

Quanto: De graça.

SHOWS

Sexta (5)

Karina Marques - O Sesc Morada dos Baís começa o final de semana com Karina Marques na sexta-feira. No repertório, vários estilos musicais, começando com MPB, samba, afoxé, salsa e forró nordestino e, finalizando com ritmos do folk, blues e rock.

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Baís, na Avenida Noroeste, 5140

Quanto: Entrada gratuita.

Sábado (5)

Dalla Clube - No sábado é a vez de velhos conhecidos da cena musical campo-grandense, capitaneado por Marina Dalla se apresentarem no Sesc. O repertório é repleto de canções consagradas por grandes ícones brasileiros como Cássia Eller, Ana Carolina, O Rappa, Jota Quest, Skank entre outros.

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Baís, na Avenida Noroeste, 5140

Quanto: Entrada gratuita.

CASAS NOTURNAS

Sexta (4)

NIGHT PARTY • Ed. Primeira Ressaca Do Ano - No BarFly, o primeiro rolê do ano vai ter concurso de dança, open bar de 1h com yakult alcóolico e drink capeta.

Horário: 22h

Local: BarFly CG, Rua Pajuçara, 201, no Chácara Cachoeira

Quanto: Mulher entra de graça até 00h e homem paga R$ 10,00

Sábado (5)

NEONSTOP - O primeiro sábado do ano é com a festa Neonstop, com muita luz e neon.

Horário: 23h

Local: NON STOP Club, Rua Pimenta Bueno, 127.

Quanto: Entrada gratuita com nome na lista. Para enviar, mande um e-mail: [email protected]

Domingo (6)

Pagodinho da Lord? - A previsão é de ter o ritmo tocando todos os domingos.

Horário: 22h

Local: Lord pubcg, Av. Ernesto Geisel,4.546.

Quanto: Reserva de Lounge Pelo telefone: 9-9137-1102.

