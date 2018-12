Confira a programação para final de semana

Aproveite o último fim de semana de 2018 que tem um programação especial só no Sesc Morada dos Baís. Veja o que fica de diversão.

SEXTA

Brava - O “último role do ano” encerra a programação da BRAVA com entrada gratuita e a música fica por conta de Patrik Sandim, Mateus Yule e Pit de Souza.

Local: BRAVA – Av. Calógeras, 3100

Horário: 20h

SÁBADO

Sesc Morada - No dia 29, o grupo Xapa se apresenta no Luau Especial de Réveillon e três DJs animam quem deseja aproveitar o sábado para escutar hip hop.

Horário: 23h

Local: Sesc Morada – Avenida Afonso Pena

Vita Club - Ainda no sábado, no Vita Club, acontece um show de hip hop organizado pelo Real Essência Hip Hop, com três DJs confirmados: Leonardo Barbosa, Gio Marx e Magão. Os ingressos custam a partir de R$30.

Horário: 23h

Local: Vita Club – Rua Doutor Temistócles, 112

Cervejaria - Para quem gosta de Blues, a Cervejaria da Floresta traz Rick Bergamo e Renato Mendes com entrada a R$15.

Horário: 19h

Local: Cervejaria da Floresta – Av. Cel. Ulisses de Lima, 280

Genuníno - O bar promove Show Lendário com Chicão e Fabinho, e Gilson Espíndola e Rodrigo Teixeira com entrada franca

Horário: 19h

Local: Genuníno - R. Aporé, 97 – bairro Amambai

Ramadas Eventos - Último Samba do Ano ao Vivo com Chokito e convidados com entrada franca.

Horário: 17h

Local: rua Tonico de Carvalho nº 15 - bairro Amambaí

Carnaval da Orla – Acontece a última edição do evento com entrada franca

Horário: 18h às 20h30

Local: Orla Morena – avenida Noroeste

DOMINGO

Trilha no Moro do Ernesto – Quem quiser comprar ingressos trilhaextrema.com.br

Horário: 14h às 19h30

