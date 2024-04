Sextou, bebê! Fim de semana tem Lauana Prado, Henrique & Juliano e Luísa Sonza

Fim de semana agitado em Campo Grande, promete entregar vários eventos para todos os gostos. Tem show da cantora Lauana Prado, Gustavo Mioto e da dupla sertaneja Henrique & Juliano na Expogrande 2024, e também da cantora Luísa Sonza que será no CLC. Para aqueles que gostam de um 'roê' mais calmao tem a Feira Ziriguidum, exposição de fotos, peça de teatro e muito mais! Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Exposição fotográfica - O fotógrafo Juan Britos apresenta uma série de registros, intitulada de “Oriente/Ocidente Comunidades Indígenas do Paraguai”, de 17 grupos étnicos residentes como forma de autoafirmação e resistência das culturas indígenas. A mostra segue até o dia 11 de abril, de segunda a sábado. Acontece das 8h às 20h, na Galeria de Vidro - Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Amantes do Teatro - A Comédia - Este final de semana terá comédia romântica no Glauce Rocha. Ana Guasque e Eduardo Mossri apresentam espetáculo que faz um passeio pela história do teatro, em duas sessões. A peça fala sobre amor, amizade e destino através de cenas cômicas de casais. Será das 17h e 20h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site.

Lauana Prado e Gustavo Mioto - Em sua 84ª edição, a Expogrande, como de costume, traz grandes artistas da música nacional para agitar os fãs. Hoje (5) é dia de curtir Lauana Prado e Gustavo Mioto. Abertura dos portões às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: ingressos pelo site.

Sesc Geek - Este é o último final de semana do Sesc Geek de 2024. Na sexta-feira (5) haverá competição de Bomba Patch no PS2. As inscrições são gratuitas e presenciais, a partir de 18h. Começa às 19h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Dragon Ball Super - Broly - Dragon Ball Super - Broly - O MIS (Museu da Imagem e do Som), em parceria com o CineClube a Casa do Kame exibem o filme em homenagem a Akira TOriyama, que faleceu recentemente aos 69 anos. Após a exibição do filme terá um debate sobre a interferência dos estúdios na vida dos personagens do anime. A partir das 19h, no MIS localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Doce Delírio - Ella e Aruan Barcelos se apresentam no Vexame Bar. A partir das 20h, na Av. Calógeras, 3100

Salseiro dos Influencers - DJ Coringa com o paredão fim do silêncio animará o Salseiro nesta sexta-feira. Mulheres entram gratuitamente até às 23h. Começa às 21h, na Rua Barbacena, 2007. Entrada: a partir de R$20.

Show de Luíza Sonza - Com a turnê “Escândalo Íntimo”, a cantora Luísa Sonza se apresenta na Capital pela primeira vez na carreira, nesta sexta-feira. Os artistas sul-mato-grossenses Gikka, Lannovisk e Danny Cristiane abrem o show. A partir das 21h, no Parque do Peão CLC – Rodovia MS-010 km 6, saída para Rochedinho. Entrada: ingressos a partir de R$ 100 pelo site.

SÁBADO

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Feira Ziriguidum - A oitava edição da Feira Ziriguidum terá gastronomia, arte, lazer e apresentações culturais. Animam ao evento Do Valle, Soulra e Djset de Lady Afro e Beca Rodrigues. O Imaginário Maracangalha ainda apresenta a peça Tekoha. Será das 16h às 21h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Amantes do Teatro - A Comédia - Ana Guasque e Eduardo Mossri apresentam espetáculo que faz um passeio pela história do teatro. A peça fala sobre amor, amizade e destino através de cenas cômicas de casais. Começa às 20h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site.

Henrique e Juliano - A dupla sertaneja Henrique e Juliano se apresenta na Expogrande neste sábado. Os portões abrem às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: ingressos pelo site.

Samba no Vexame - Sábado é dia de samba com Jucy Ibanez. Começa às 20h, na Av. Calógeras, 3100.

Pearl Jam cover - A banda Lost Dogs Pearl Jam Cover, diretamente de São Paulo, retorna a Campo Grande para show com duração de três horas, apresentando os maiores sucessos da renomada banda de grunge, o Pearl Jam. A partir de 18h30, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: ingressos a partir de R$ 45, pelo site.

Colocada Rodeo - Especialmente para as boiadeiras, a Festa Colocada realiza a edição Rodeo. Se apresentam no evento Abhner, Cru Bloom, Gabi Bittencourt, Afro Paty, Gusta Freitas e Lady Afroo. Começa às 23h, no Loop Music Hall, localizado na Rua Doutor Temistócles, 91. Entrada: a partir de R$ 15, pelo site.

DOMINGO

Mercado de Pulgas - Mais uma edição da feira de vendas e trocas entre expositores e clientes ocorre neste domingo. O evento é inspirado na ação que surgiu nos subúrbios de Paris, no século XIX. Mercado de Pulgas é ideal para aqueles que possuem objetos antigos, itens de coleção e peças singulares e querem compartilhar os itens. Será das 8h às 13h, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Churrasco Dançante - A Colônia Paraguaia prepara, neste domingo, mais uma edição do Churrasco Dançante com animação do grupo Chama Campeira, Laço de Ouro e Eco do Pantanal. Convites pelo telefone (67) 99157-5859. A partir das 11h, na Colônia Paraguaia. Convite: R$ 40 antecipado e R$ 50 na hora.

Festival Ecos do Mato - Campo Grande recebe o Festival Ecos do Mato, que tem como foco destacar o talento e a criatividade dos DJs, além de valorizar a música underground no estado. Keertana (brasilidades), Rockers (reggae), TGB (hip hop), Magão convida Falange da Rima (rap), Green (tech house), Lady Afroo (afrobeat/funk) serão os responsáveis por agitar o público. Além da música, o evento também terá uma Feira Mix de economia criativa. Começa às 15h, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Garimpasso - Neste domingo, Capivas convida novamente o Garimpasso para o seu quintal. O evento terá 12 brechós com mais de 3 mil peças únicas para todos os gêneros e estilos. Ainda terá a discotecagem de Julio Prodigy e Augusto Chico. Começa às 17h, no Capivas, localizado na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita.

Concurso de Cosplay - Para encerrar a programação do Sesc Geek deste domingo (7), haverá Concurso de Cosplay. As inscrições podem ser feitas on-line. A partir das 17h, no Shopping Norte Sul Plaza. Inscrição é gratuita, pelo site.

Fred e Fabrício - O público poderá prestigiar a dupla sertaneja Fred e Fabrício em show gratuito na Expogrande, neste domingo. Abertura dos portões às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada no parque e no show é gratuita.

