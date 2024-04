Sábado tem show da Simone Mendes na Expogrande, brechó e feiras na Capital

Mais um final de semana chegou, e neste sábado (13), o campo-grandense não tem falta de opções. Desde feiras e brechós até show da cantora Simone Mendes e apresentação de peça teatral, hoje promete ser um dia movimentado na Capital

Confira a Agenda Cultural do JD1 deste fim de semana:

Encontro de brechós - Mais de 21 brechós colocam suas peças à mostra, com preços a partir de R$ 10, na Plataforma Cultural. Será das 8h às 16h, na Plataforma Cultural, localizada na Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Feira de Antiguidades - A tradicional Feira de Antiguidades da Praça Ary Coelho ocorre neste sábado. O evento traz expositores de moda e artesanato, além de itens colecionáveis, decoração, móveis e eletrônicos antigos. Esta edição será com a temática Povos Originários, em celebração ao Dia dos Povos Indígenas. Será das 8h às 14h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Encontro de Motorhome - O Encontro de Motorhome e Campista do Pantanal contará com 120 veículos que ficarão expostos. Haverá praça de alimentação e atividades. No sábado, a dupla sertaneja Elvis e Adriano se apresenta no local. Será das 8h às 23h, na Vila Morena nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Karina Marques - A artista, que possui um grande repertório de MPB, animará a hora do almoço no Bosque. Será das 11h30 às 14h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Feira Mixturô - Nesta edição da Feira Mixturô haverá variedades de expositores de gastronomia e artesanato. O evento ainda se une a Vitrine Coletiva com brechós expondo seus melhores garimpos. Acontecerá das 16h às 21h, na Rua Antônio Correa, 55. Entrada é gratuita.

São Chico - A Feira São Chico deste final de semana contará com apresentação de música ao vivo de MPB e Regional. O evento terá expositores de artesanato, comida e moda. Será das 16h às 21h, na Av. Noroeste, 1600. Entrada é gratuita.

Mágico de Oz - A Companhia Arte Boa Nova retorna em 2024 com espetáculo para adultos e crianças se divertirem. A adaptação teatral de "O Mágico de Oz" leva o público a uma viagem repleta de fantasia, onde encontrarão aprendizados, diversão e cultura. O espetáculo será apresentado em duas sessões no sábado e no domingo. Será às 16h e 19h30, no Teatro Allan Kardec, Av. América, 653. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site.

Tributo a Tim Maia - André Stabile canta Tim Maia na Lupland Biergarten. DJ Magão faz a abertura. Será das 17h às 23h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: ingressos pelo site.

Simone Mendes e Bruno Rosa - A cantora e compositora Simone Mendes sobe aos palcos da Expogrande neste sábado. O show marca a primeira apresentação solo da ex-coleguinha em Mato Grosso do Sul. Bruno Rosa, cantor sertanejo, também participa do evento. Os portões abrem às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: a partir de R$ 120, pelo site.

Ratto - Ratto está de volta para um show acústico com pop rock nacional. O artista foi fenômeno nos anos 2000 e promete reviver os maiores sucessos que marcaram época. A partir das 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

Bailão anos 2000 - DJ set com os sucessos do funk e pop dos anos 2000 vai animar a noite no Ponto Bar. A partir das 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temistocles, 103. Entrada: a partir de R$ 5 na portaria.

Made in Samba - O grupo Made in Samba movimenta o Capivas Cervejaria no sábado. Será das 19h a 00h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 10 após às 19h, na portaria.

“Todo redemoinho começa com um sopro” - Peça inspirada na obra de Clarice Lispector narra a história de uma residência que, desprovida de sua habitante original, acolhe dois jovens incumbidos de embalar os pertences dessa mulher e, assim, desocupar o espaço. O espetáculo estará em cartaz no recém inaugurado Teatro Aracy Balabanian e para garantir o ingresso, é preciso chegar 30 minutos antes. Começa às 20h, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada é gratuita.

Elvis Experience - "Elvis Experience In Concert Tribute" levará ao palco a história de um dos maiores ícones da música de todos os tempos, por meio de seus maiores sucessos. A produção apresenta 30 artistas no palco que interpretam as músicas icônicas do "Rei do Rock and Roll". A apresentação terá um cenário imersivo, coreografias elaboradas e mais de 50 trocas de figurino. Está marcado para às 21h30, no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo. Entrada: ingressos a partir de R$ 55, pelo site.

Kafofo Delas - Lady Afroo, Gikka, DeuMathh e Loren se apresentam no Kafofo. Mulheres não pagam. Começa às 23h, no Kafofo. Entrada: R$ 15, até meia noite.

