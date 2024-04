"Sabadou" tem lançamento da Exposição do Van Gogh e show do Djavan em CG

O último final de semana de abril chegou, e neste sábado (27), com o lançamento da Exposição Imersiva do Van Gogh e show do Djavan, hoje o que não falta é atividade para o campo-grandense se entreter.

Confira a Agenda Cultural do JD1:

Exposição Imersiva do Van Gogh - A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, chega a Campo Grande neste sábado. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo. A partir das 10h, no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

Tributo a NX Zero e CPM 22 - Os fãs de rock nacional poderão aproveitar a noite na Lupland Biergarten. A banda Redenção faz tributo a NX Zero, enquanto o CPM Cover MS traz o melhor de CPM 22 no palco. Desde "Razões e Emoções", passando por "Cedo ou Tarde", até "Um Minuto Para o Fim do Mundo" e "Não Sei Viver Sem Ter Você", será um momento de muitas memórias, com os acordes e letras que marcaram uma geração. A partir das 18h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: ingressos a partir de R$ 40, pelo site.

Especial Anitta - Renê e Lannovisk comandam DJ set especial com hits da cantora Anitta no Ponto Bar. A partir das 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temistocles, 103. Entrada: gratuita até 22h30.

Sampri - Sábado tem grupo Sampri no Capivas Cervejaria, com repertório recheado de samba. A partir das 18h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 15 na portaria, após às 19h.

Impróbito: Meigos & Mórbidos - O espetáculo de improvisação de longo formato criado e dirigido por Rodrigo Amém, explora a história de uma morte, suas origens e desdobramentos. A trama é desenvolvida inteiramente pelo elenco a partir das sugestões da plateia, resultando em uma experiência surpreendente e instigante, que oscila entre o cômico e o trágico, o meigo e o mórbido. A peça também faz parte do 1º Motims - Mostra de Teatro de Improviso do MS, promovido pelo Teatral Grupo de Risco. Começa às 19h, sede do Teatral Grupo de Risco, localizada na Rua Trindade, 401. Entrada é gratuita.

Banda JS Orchestra - Com uma mistura cativante de estilos musicais que vão do clássico ao moderno, a banda JS Orchestra se apresenta neste sábado. O show faz uma viagem por meio de sucessos com interpretações originais. Começa às 20h, no Veras Bar, localizada Av. Bom Pastor, 154. Couvert: R$ 12.

Testando Piadas - O clubinho de comédia Cegê Comedy coloca no palco comediantes que vão testar suas piadas pela primeira vez em uma apresentação de stand up. Começa às 20h, no Cegê Comedy, localizado naRua Cadênio, 55. Entrada: R$ 8 na portaria.

Djavan - O cantor se apresenta em Campo Grande no dia 27 de abril, no Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês. O show faz parte da sua nova turnê mundial "D". O nome da turnê é uma homenagem ao seu 25º álbum de estúdio, lançado em agosto de 2022. O álbum "D" é uma proposta à felicidade, ao futuro e à esperança, como o próprio Djavan descreve: "Fiz um disco tentando quebrar a hegemonia do obscurantismo, da falta de esperança”. Na Área Vip do show terá pizza, cachorro quente e vegan food. Começa às 22h30, no Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 175, pelo site.

Frisson - A festa começa com set do dj Jorge Hansen seguido pela dj Najja. Depois é a vez dos convidados paulistanos Schu, Vermelho, Undercod e Bruno Lino assumirem o controle do som. A Frisson é uma festa que nasce em São Paulo e desembarca pela primeira vez em Campo Grande neste final de semana. O evento conta com projeto de iluminação exclusivo, assinado pelo próprio produtor, e decoração de Bruno Andraguel. A partir das 23h30, no Loop Music Hall da Rua Dr. Temístocles, 91. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site.

