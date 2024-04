Tabacarias são alvo de investigação do Ministério Público

Tabacarias e estabelecimentos irregulares em Itaquiraí estão sendo investigados pela Promotoria de Justiça. A Promotora Janaína Scopel Bonatto instaurou uma investigação para apurar a regularidade no funcionamento desses estabelecimentos comerciais, com foco na segurança dos consumidores, na observância do Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação ambiental.

A investigação também busca apurar potenciais perturbações do sossego decorrentes das atividades desempenhadas nas tabacarias locais. Caso sejam identificadas irregularidades no funcionamento desses estabelecimentos, o Conselho Tutelar será mobilizado para advertir a ilegalidade no fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

De acordo com informações apuradas, o procedimento começou após a Polícia Militar receber muitas reclamações em grupos de WhatsApp da cidade, coletadas pelo núcleo de inteligência da corporação. A Polícia Militar já realizou ações, mas agora o Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) entrou no campo e deve cobrar a fiscalização do município.

A investigação se concentra na desordem pública da Avenida Mato Grosso, nos finais de semana à noite, em especial no trecho das tabacarias. O caso segue em investigação.

