Sextou! Fim de semana tem forró com Falamansa, Patati e Patata e feiras na Capital

Mais um fim de semana pra conta e dessa vez tem Falamansa no "MS ao Vivo". Tem também exibição de anime no Museu da Imagem e do Som, Circuito de Leituras Integrais, feiras de empreendedorismo, estreia de série Sul-mato-grossense, sessão dupla de terror no Cineclube e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Happy Our Boutique do Teatro - O Happy Hour terá chopp, música com Jocas e artesanato. Começa às 17h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é grátis.

Quintal Sesc - Com jogos, brincadeiras e teatro para a criançada, o Quintal Sesc desta sexta-feira divertirá os pequenos. Grupo Guavira, com apresentação do ator Elânio fará parte da programação. A Trupe Teatro de Brincar apresenta a peça ‘Tim Do Lê Lê’ às 18h30. A música é eclética e começa mais cedo, às 18h, com a dupla sertaneja Alan e Adson. Já às 19h15, a Banda Municipal de São Gabriel do Oeste anima o evento. Érica Espíndola e Flávio Bernardo fazem um show de pop-rock, às 20h30. A programação começa às 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - Instalado na Praça do Papa, o Circo Mundo Mágico traz diversão neste fim de semana, com atração especial dos palhaços Patati e Patata. O espetáculo se estende por quase 2h, em que diversos artistas se apresentam, incluindo acrobatas, mágicos, trapezistas, músicos, bailarinos e palhaços. Eles se alternam em cena, apresentando números especialmente criados para inspirar, entreter e emocionar pessoas de todas as idades. As apresentações acontecem também no sábado e domingo. Tem sessões às 16h, 18h e 20h (sábado e domingo). Entrada: ingressos a partir de R$ 15, pelo site.

Ita Center Park - O tradicional Ita Center Park volta para mais uma temporada na Capital. O parque apresenta brinquedos para a criançada e os adultos se divertirem como Rager, Disco, Pista de bate-bate e muitos outros. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras. No sábado, domingo e feriado, o parque inicia sua programação às 15h. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Ingresso: a partir de R$ 15.

Miolo: Circuito de Leituras Integrais - O projeto Miolo promove uma série de encontros literários em abril. O evento reunirá escritores regionais e nacionais. Nesta sexta-feira, o grupo fará leitura compartilhada da obra "Azul dentro do banheiro", com Caio Zero, Ana Espinosa Horn e bate-papo com Lígia Burton. Para participar, é necessário levar 1kg de alimento não perecível. A partir das 18h30, no Bar Copo, Rua 14 de julho, 2530. Entrada é gratuita.

"YourName" - O MIS (Museu da Imagem e do Som), em parceria com o cine clube Casa do Kame, exibirá o filme "YourName". O anime trata sobre a importância da intuição e a forma com que o destino se apresenta. Após a exibição, o grupo fará um debate sobre a narrativa do filme e seus aspectos técnicos. A classificação indicativa é de 14 anos. Começa às 19h, no MIS - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, no 3° andar. Entrada é gratuita.

Pagode do Improviso - Thompson Rosas, Vaguinho Bebê e Edmilson Augusto fazem Roda de Samba estilo RJ/SP em CG-MS. Começa às 19h30, na Av. Nasri Siufi, 1851. Entrada é gratuita.

Sexta Tilt - Louva Dub convida Stábile para animar a noite no Vexame. A partir das 20h, na Av. Calógeras, 3100.

Casa Cult - Nesta sexta-feira, o Grupo Casa - Coletivo de Artistas realiza mais um Casa Cult: Encontros Literários do MS. Ao longo da noite, os jovens escritores Vini Willyan, Aline Araujo, Maria Carol e Sarah Muricy vão contar sobre suas experiências, como entrar no mercado literário, além de como é o processo de fazer um livro até chegar em pontos de vendas. O escritor Leonardo de Castro será o mediador do bate-papo. Começa às 20h, no Grupo Casa - R. Visconde de Taunay, 306. Entrada: ingressos a partir de R$ 5, pelo WhatsApp (67) 99290-6961.

SÁBADO

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Feira de Brechós - Neste sábado, a Associação Cultural de Empreendedores Arte em Ação realiza a feira de brechós “Achadinhos do Coopharádio”. Será das 9h às 15h, na Rua Assunção com Avenida Garimpo. Entrada é gratuita.

Projeto Miolo: oficina de experimentação - No sábado, a programação do Projeto Miolo é de oficina de experimentação de histórias em quadrinhos, com Caio Zero. A oficina é destinada para jovens adultos, com exercícios de criação e conversa sobre o processo criativo. Os participantes devem levar papéis em branco, sem pauta, lápis, borracha, apontador e uma caneta preta ou azul. Será das 10h, no CUFA (Central Única das Favelas) - R Midas, 461 - Portal Caiobá. Entrada é gratuita.

Sessão Azul - No sábado haverá exibição do filme Kung-Fu Panda 4 na sessão azul. A sessão é destinada às pessoas com Transtorno Espectro Autista e seus familiares. A sala é adaptada com redução de som e iluminação adequada para que as pessoas com TEA aproveitem o momento de lazer. Os valores do ingresso são aplicados de acordo com a rotina do cinema. Começa às 13h50, no Cinemark do Shopping Campo Grande.

Expo Índia - A Praça Central do Shopping recebe a Feira das Índias. O evento apresenta produtos característicos de diversas nações, como Índia, Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até mesmo de regiões do continente africano. O objetivo principal da atração é proporcionar uma experiência cultural ao público por meio dos itens disponíveis, que incluem joias, acessórios, vestuário, presentes e artigos de decoração típicos desses países. Acontece das 10h às 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Cineclube da Boca - Em parceria com a Central Única de Favelas, o Cineclube “A Boca Filmes”, apresenta a sessão dupla do diretor Jacques Tourneur. Serão exibidos “Sangue de Pantera”, de 1942, e “O Homem Leopardo”, de 1943. A dobradinha de terror será seguida por um debate. Para participar, é preciso fazer a doação de 1kg de alimento não perecível. A partir das 16h, na Rua Livino Godói, 710. Entrada é gratuita.

Van Filosofia - As irmãs Rosiney e Lu Bigatão transformaram uma van em estúdio para gravar passeios filosóficos em Campo Grande. A série, que possui cinco episódios, será lançada neste sábado. Em sua sinopse, a Van Filosofia é apresentada como uma série que propõe um diálogo sobre as relações humanas a partir de alguns dos grandes temas da humanidade. A partir das 16h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Ponto Frio - Deumatch e Ella animam o Ponto Bar neste sábado. A partir das 18h, na Rua Temístocles. Entrada é gratuita até às 22h30.

Copo Bar - No sábado, DJ TGB anima o local com um set de brasilidades. Começa às 19h30, no Copo Bar, na Rua 14 de Julho, 2530. Entrada é gratuita.

Flashback - O primeiro Flashback da Rádio Mega Hits acontece neste sábado com os melhores hits dos anos 70, 80 e 90, com os DJ’s Simmu, Helton Moreno, Lucas Amado e JB. Começa às 21h, no Rancho do Tio Léo. Entrada: R$10, antecipado, e R$ 20 na hora. É possível comprar o convite pelo WhatsApp (67) 98423-2586.

Jantar Italiano - Neste sábado acontecerá o primeiro Jantar Italiano, com cardápio de massas assinado pelo chef Romero Pacheco. Também será servido frango assado, arroz e salada, e após o jantar, o Grupo Vozeirão animará o evento. No cardápio do chef Cleber Romero Pacheco constam: fettuccine branco ao molho pesto, fettuccine verde (espinafre) ao molho branco com brócolis, rondelli recheado com presunto e queijo e lasanha à bolonhesa. Crianças até 7 anos não pagam, e de 7 a 12 anos pagam meio ingresso. Começa às 21h, no CTG Farroupilha, na Av. Prefeito Heráclito de Figueiredo. Ingresso: R$ 60 na hora.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - A Feira deste final de semana será em edição especial dos povos originários. Georgia o Anjo Azul e Farrapos e Trapos se apresentam no evento. Acontece das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu com Rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

Drive-Thru de Churrasco - O CTG Tropeiros da Querência realiza neste domingo a segunda edição do Drive-thru de churrasco, em que a pessoa garante 1kg de churrasco tradicional gaucho, com porção de mandioca. Das 11h às 14h, na Rua Miguel Sutil 445. Convite: R$ 100, pelo telefone (67) 99866-8817.

Falamansa - O grupo de forró chega à Campo Grande para o MS ao Vivo. A banda é um dos grandes destaques do forró universitário que estourou nas paradas, no início dos anos 2000. Canarrots fará a abertura do evento, e convida Louvadub e Sandim para cantar. A partir de 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala - Made in Samba e Julio Prodigy e DJ Lannovisk serão os responsáveis por animar o Pagode da Nuala deste domingo. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada: a partir R$ 10, pelo site.

Ladeira Abaixo - O ator Fábio Rabin no espetáculo “Ladeira Abaixo”, traz um repertório pontuado por desesperadas tentativas de reconquistar sua esposa, após vacilos. O espetáculo também conta sobre os quarenta anos na vida de um homem. A classificação indicativa é de 14 anos. Começa às 20h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

