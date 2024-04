Henrique e Juliano, Feira Ziriguidum e teatro animam o 'sabadão' na Capital

SÁBADO

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Teatro para crianças - A Companhia Teatro do Mundo e o Batucando Histórias oferecem curso de teatro para crianças. A primeira aula experimental será neste sábado. A turma 1, para crianças de 5 a 7 anos, começa às 14h. Já para os pequenos de 8 a 11 anos, às 16h. A Tia Azaleia (Prof. Wan) será a professora. A partir das 14h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Feira Ziriguidum - A oitava edição da Feira Ziriguidum terá gastronomia, arte, lazer e apresentações culturais. Animam ao evento Do Valle, Soulra e Djset de Lady Afro e Beca Rodrigues. O Imaginário Maracangalha ainda apresenta a peça Tekoha. Será das 16h às 21h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Clube do Bortoti - Karla Coronel, Sandim, Julie, Vitor Alves, General, Kefla, Caio Mendes, Ariadne, Thiagão e DJ Magão são alguns dos convidados para tocar no jardim da Lupland, no Clube do Bortoti. Será das 17h às 23h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: ingresso a partir de R$ 35, pelo site.

Amantes do Teatro - A Comédia - Ana Guasque e Eduardo Mossri apresentam espetáculo que faz um passeio pela história do teatro. A peça fala sobre amor, amizade e destino através de cenas cômicas de casais. Começa às 20h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site.

Henrique e Juliano - A dupla sertaneja Henrique e Juliano se apresenta na Expogrande neste sábado. Os portões abrem às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: ingressos pelo site.

Samba no Vexame - Sábado é dia de samba com Jucy Ibanez. Começa às 20h, na Av. Calógeras, 3100.

Pearl Jam cover - A banda Lost Dogs Pearl Jam Cover, diretamente de São Paulo, retorna a Campo Grande para show com duração de três horas, apresentando os maiores sucessos da renomada banda de grunge, o Pearl Jam. A partir de 18h30, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: ingressos a partir de R$ 45, pelo site.

Colocada Rodeo - Especialmente para as boiadeiras, a Festa Colocada realiza a edição Rodeo. Se apresentam no evento Abhner, Cru Bloom, Gabi Bittencourt, Afro Paty, Gusta Freitas e Lady Afroo. Começa às 23h, no Loop Music Hall, localizado na Rua Doutor Temistócles, 91. Entrada: a partir de R$ 15, pelo site.

