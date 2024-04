Sabadão tem Feira de Brechós e Flashback em Campo Grande

Veja a Agenda Cultural do JD1 para este sábado (20), em Campo Grande!

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Feira de Brechós - Neste sábado, a Associação Cultural de Empreendedores Arte em Ação realiza a feira de brechós “Achadinhos do Coopharádio”. Será das 9h às 15h, na Rua Assunção com Avenida Garimpo. Entrada é gratuita.

Projeto Miolo: oficina de experimentação - No sábado, a programação do Projeto Miolo é de oficina de experimentação de histórias em quadrinhos, com Caio Zero. A oficina é destinada para jovens adultos, com exercícios de criação e conversa sobre o processo criativo. Os participantes devem levar papéis em branco, sem pauta, lápis, borracha, apontador e uma caneta preta ou azul. Será das 10h, no CUFA (Central Única das Favelas) - R Midas, 461 - Portal Caiobá. Entrada é gratuita.

Expo Índia - A Praça Central do Shopping recebe a Feira das Índias. O evento apresenta produtos característicos de diversas nações, como Índia, Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até mesmo de regiões do continente africano. O objetivo principal da atração é proporcionar uma experiência cultural ao público por meio dos itens disponíveis, que incluem joias, acessórios, vestuário, presentes e artigos de decoração típicos desses países. Acontece das 10h às 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Sessão Azul - No sábado haverá exibição do filme Kung-Fu Panda 4 na sessão azul. A sessão é destinada às pessoas com Transtorno Espectro Autista e seus familiares. A sala é adaptada com redução de som e iluminação adequada para que as pessoas com TEA aproveitem o momento de lazer. Os valores do ingresso são aplicados de acordo com a rotina do cinema. Começa às 13h50, no Cinemark do Shopping Campo Grande.

Cineclube da Boca - Em parceria com a Central Única de Favelas, o Cineclube “A Boca Filmes”, apresenta a sessão dupla do diretor Jacques Tourneur. Serão exibidos “Sangue de Pantera”, de 1942, e “O Homem Leopardo”, de 1943. A dobradinha de terror será seguida por um debate. Para participar, é preciso fazer a doação de 1kg de alimento não perecível. A partir das 16h, na Rua Livino Godói, 710. Entrada é gratuita.

Van Filosofia - As irmãs Rosiney e Lu Bigatão transformaram uma van em estúdio para gravar passeios filosóficos em Campo Grande. A série, que possui cinco episódios, será lançada neste sábado. Em sua sinopse, a Van Filosofia é apresentada como uma série que propõe um diálogo sobre as relações humanas a partir de alguns dos grandes temas da humanidade. A partir das 16h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Ponto Frio - Deumatch e Ella animam o Ponto Bar neste sábado. A partir das 18h, na Rua Temístocles. Entrada é gratuita até às 22h30.

Copo Bar - No sábado, DJ TGB anima o local com um set de brasilidades. Começa às 19h30, no Copo Bar, na Rua 14 de Julho, 2530. Entrada é gratuita.

Flashback - O primeiro Flashback da Rádio Mega Hits acontece neste sábado com os melhores hits dos anos 70, 80 e 90, com os DJ’s Simmu, Helton Moreno, Lucas Amado e JB. Começa às 21h, no Rancho do Tio Léo. Entrada: R$10, antecipado, e R$ 20 na hora. É possível comprar o convite pelo WhatsApp (67) 98423-2586.

Jantar Italiano - Neste sábado acontecerá o primeiro Jantar Italiano, com cardápio de massas assinado pelo chef Romero Pacheco. Também será servido frango assado, arroz e salada, e após o jantar, o Grupo Vozeirão animará o evento. No cardápio do chef Cleber Romero Pacheco constam: fettuccine branco ao molho pesto, fettuccine verde (espinafre) ao molho branco com brócolis, rondelli recheado com presunto e queijo e lasanha à bolonhesa. Crianças até 7 anos não pagam, e de 7 a 12 anos pagam meio ingresso. Começa às 21h, no CTG Farroupilha, na Av. Prefeito Heráclito de Figueiredo. Ingresso: R$ 60 na hora.

