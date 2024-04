Fim de semana tem Ana Castela, Simone Mendes e muitas feiras na Capital

Bora sextar? Mais um fim de semana chegou com programação sertaneja para fechar com chave de ouro a Expogrande 2024. A boiadeira de MS se apresenta hoje na Capital, seguida de Simone Mendes, no sábado, e Guilherme e Santiago, no domingo. Haverá também peças teatrais, feiras de empreendedorismo, Encontro de Motorhome e muito mais em Campo Grande. Confira a Agenda Cultural do JD1 deste fim de semana:

SEXTA-FEIRA

Encontro de Motorhome - Neste final de semana acontece a terceira edição do Encontro de Motorhome e Campista do Pantanal. O evento será de sexta-feira à domingo, e contará com 120 veículos que ficarão expostos. Haverá ainda praça de alimentação, atividades e shows. Na sexta-feira, o show é com o artista Pedro Fattori. Será das 8h às 23h, na Vila Morena nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Feira Bosque da Paz - Neste final de semana a Feira do Bosque será no Shopping Bosque dos Ipês. O evento reunirá cerca de 20 expositores nas áreas de artesanato, gastronomia e moda. Durante a feira, haverá exposição de moedas raras e feirinha de adoção de animais. Será das 10 às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Expo Índia - Uma dica para a família é a feira com artigos internacionais localizada na praça central do Shopping Campo Grande, todos os dias. A feira traz o que há de melhor em artesanato, doces, decoração, vestuário, acessórios e uma variedade de itens típicos de países do oriente, como Índia, Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até de localidades do continente africano. Acontece das 10h às 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Ana Castela e Rayane e Rafaela - A boiadeira mais ouvida do Brasil se apresenta hoje (12) na Expogrande 2024. A artista Sul-mato-grossense é dona dos hits ‘Fronteira', 'Chicletinho' e 'Dona de Mim'. A dupla Rayane e Rafaela também se apresenta no evento. Os portões abrem às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: a partir de R$ 140, pelo site.

Samba no Quiçá - Com entrada gratuita, o Samba do Caramelo promete não deixar ninguém parado no Quiçá. Será das 18h as 1h, no Quiçá Gastrobar, localizado na Rua Euclides da Cunha, 48. Entrada é gratuita.

“Todo redemoinho começa com um sopro” - Peça inspirada na obra de Clarice Lispector narra a história de uma residência que, desprovida de sua habitante original, acolhe dois jovens incumbidos de embalar os pertences dessa mulher e, assim, desocupar o espaço. O espetáculo estará em cartaz no recém inaugurado Teatro Aracy Balabanian, em duas sessões, na sexta-feira e sábado. Para garantir o ingresso, é preciso chegar 30 minutos antes. Começa às 20h, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada é gratuita.

Pop rock flashback - Tem especial de flashback no Blues Bar com sucessos do pop rock dos anos 80, 90 e 2000. American Radio e Dany Cristinne comandam a noite. A partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 25 na portaria.

SÁBADO

Encontro de brechós - Mais de 21 brechós colocam suas peças à mostra, com preços a partir de R$ 10, na Plataforma Cultural. Será das 8h às 16h, na Plataforma Cultural, localizada na Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Feira de Antiguidades - A tradicional Feira de Antiguidades da Praça Ary Coelho ocorre neste sábado. O evento traz expositores de moda e artesanato, além de itens colecionáveis, decoração, móveis e eletrônicos antigos. Esta edição será com a temática Povos Originários, em celebração ao Dia dos Povos Indígenas. Será das 8h às 14h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Encontro de Motorhome - O Encontro de Motorhome e Campista do Pantanal contará com 120 veículos que ficarão expostos. Haverá praça de alimentação e atividades. No sábado, a dupla sertaneja Elvis e Adriano se apresenta no local. Será das 8h às 23h, na Vila Morena nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Karina Marques - A artista, que possui um grande repertório de MPB, animará a hora do almoço no Bosque. Será das 11h30 às 14h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Feira Mixturô - Nesta edição da Feira Mixturô haverá variedades de expositores de gastronomia e artesanato. O evento ainda se une a Vitrine Coletiva com brechós expondo seus melhores garimpos. Acontecerá das 16h às 21h, na Rua Antônio Correa, 55. Entrada é gratuita.

São Chico - A Feira São Chico deste final de semana contará com apresentação de música ao vivo de MPB e Regional. O evento terá expositores de artesanato, comida e moda. Será das 16h às 21h, na Av. Noroeste, 1600. Entrada é gratuita.

Mágico de Oz - A Companhia Arte Boa Nova retorna em 2024 com espetáculo para adultos e crianças se divertirem. A adaptação teatral de "O Mágico de Oz" leva o público a uma viagem repleta de fantasia, onde encontrarão aprendizados, diversão e cultura. O espetáculo será apresentado em duas sessões no sábado e no domingo. Será às 16h e 19h30, no Teatro Allan Kardec, Av. América, 653. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site.

Tributo a Tim Maia - André Stabile canta Tim Maia na Lupland Biergarten. DJ Magão faz a abertura. Será das 17h às 23h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: ingressos pelo site.

Simone Mendes e Bruno Rosa - A cantora e compositora Simone Mendes sobe aos palcos da Expogrande neste sábado. O show marca a primeira apresentação solo da ex-coleguinha em Mato Grosso do Sul. Bruno Rosa, cantor sertanejo, também participa do evento. Os portões abrem às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: a partir de R$ 120, pelo site.

Ratto - Ratto está de volta para um show acústico com pop rock nacional. O artista foi fenômeno nos anos 2000 e promete reviver os maiores sucessos que marcaram época. A partir das 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

Bailão anos 2000 - DJ set com os sucessos do funk e pop dos anos 2000 vai animar a noite no Ponto Bar. A partir das 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temistocles, 103. Entrada: a partir de R$ 5 na portaria.

Made in Samba - O grupo Made in Samba movimenta o Capivas Cervejaria no sábado. Será das 19h a 00h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 10 após às 19h, na portaria.

Elvis Experience - "Elvis Experience In Concert Tribute" levará ao palco a história de um dos maiores ícones da música de todos os tempos, por meio de seus maiores sucessos. A produção apresenta 30 artistas no palco que interpretam as músicas icônicas do "Rei do Rock and Roll". A apresentação terá um cenário imersivo, coreografias elaboradas e mais de 50 trocas de figurino. Está marcado para às 21h30, no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo. Entrada: ingressos a partir de R$ 55, pelo site.

Kafofo Delas - Lady Afroo, Gikka, DeuMathh e Loren se apresentam no Kafofo. Mulheres não pagam. Começa às 23h, no Kafofo. Entrada: R$ 15, até meia noite.

DOMINGO

Encontro de Motorhome - No último dia de Encontro de Motorhome e Campista do Pantanal, Bia Blanco e Walter Corrêa animam o evento, a partir de 18h. O encontro contará com 120 veículos expostos, praça de alimentação e animações. Será das 8h às 23h, na Vila Morena nos Altos da Av. Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Praça Bolívia - Arte, moda, artesanato, apresentações musicais e artísticas, culinária, colecionismo, antiguidades e muito mais. A feira da Praça Bolívia vem com tudo neste domingão. Será das 9h às 14h, na Praça Bolívia, localizada na Rua Barão da Torre. Entrada é gratuita.

Feira Meus Axés - A feira traz expositores de artesanato, ervas, banhos, doces, gastronomia e muita cultura. A economia criativa dos Axés vem com linhas de orixás na saboaria e banhos energéticos. Haverá ainda licores, doces, quitutes e acarajé. Será das 9h às 14h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Patrulha Canina - Sucesso na TV, agora a Patrulha Canina também está no teatro. Trata-se de desenhos animados com seis filhotes de cães heróis, que vivem inúmeras aventuras sob o comando do garotinho Ryder. As sessões serão às 15h e 17h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225. Entrada: ingressos a partir de R$ 35, pelo site.

Mágico de Oz - Neste domingo, a Companhia Arte Boa Nova apresenta a adaptação teatral de "O Mágico de Oz", em duas sessões. O espetáculo leva o público a uma viagem repleta de fantasia, onde encontrarão aprendizados, diversão e cultura. Será às 15h e 18h30, no Teatro Allan Kardec, Av. América, 653. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site.

Quadra de samba - Tadeu e convidados agitam o domingão com muito samba, das músicas clássicas às desconhecidas, na quadra de basquete do Uatahell. Será das 17h às 22h, no Uatahell Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 797. Entrada: R$ 5 após às 17h.

Guilherme e Santiago - A dupla sertaneja se apresenta gratuitamente na Expogrande neste domingo. Os portões abrem às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada é gratuita.

Pagodin do Ponto - Nada melhor do que terminar o fim de semana ouvindo um pagodinho. O grupo Samba do Caramelo comanda a roda no Ponto Bar. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada: a partir de R$ 5 na portaria.

