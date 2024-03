Agenda cultural tem final do Festival do Peixe, encontro de kpoppers e muita música; confira

Neste domingo (31), o dia está para o raggae, para o samba, para o kpop e para jazz, opções musicais não vão faltar na agenda cultural. Atrações com oficinas para a criançada e festival de música gospel também estão no "pacote". Confira:

DOMINGO

Polícia Federal 80 Anos - A Polícia Federal de Mato Grosso do Sul realiza no Shopping Campo Grande uma exposição fotográfica sobre seus 80 anos de atuação. São 12 painéis, com 24 imagens para homenagear a instituição. Será das 10h às 21h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Sesc Geek - No domingo, haverá Encontro de KPOP no Sesc Geek. O evento terá também campeonato de EA FC 2024. A inscrição é gratuita e deve ser feita presencialmente. Está marcado para às 14h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Oficinas de Páscoa - Para celebrar a Páscoa com a criançada, o Shopping Campo Grande organizou oficinas de máscaras e pintura. Começa às 15h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Oficina de dança aérea - No sábado e domingo vai rolar a oficina “Dança Aérea: Corpo em suspensão”. O intuito é proporcionar aos participantes uma vivência com as cordas de alpinismo e as estruturações físicas para a organização do corpo em suspensão, desenvolvida pela Companhia Cênica Nau de Ícaros, na criação de movimentos em seus espetáculos. A oficina é direcionada a bailarinos, circenses e outros profissionais ligados às artes cênicas corporais. As vagas são limitadas. Será das 16h às 18h, no Circo do Mato, localizado na Rua Tônico de Carvalho, 263. Entrada é gratuita, mediante inscrição pelo site.

Festival do Peixe e Feira Cristã - A 15ª edição do Festival do Peixe termina neste do Domingo de Páscoa (31), ocasião em que acontecerá a final do 1º Festival de Música Cristã de MS. A feira abre ao público às 16h, enquanto as exposições e as apresentações relativas ao 15º Festival do Peixe e à 4ª Feira Cristã começam às 18h até às 22h.

Ita Center Park - O tradicional Ita Center Park volta para mais uma temporada na Capital. O parque apresenta brinquedos para a criançada e os adultos se divertirem como Rager, Disco, Pista de bate-bate e muitos outros. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras. Funciona das 15h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Ingresso: a partir de R$ 15.

Rockers Sound System - Os DJs Diego Manciba e Jah Rebel vão representar a cena do reggae no Capivas Cervejaria. Será das 17h às 23h, no Capivas Cervejaria. Entrada é gratuita.

Pagodin - O Samba do Caramelo agita o Ponto Bar no domingão de Páscoa. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada: R$ 5 na portaria.

CG Jazz Festival - Para encerrrar o festival, no domingo, apresentam-se Katie Thiroux Trio (EUA), El Trio (MS/BR), além de uma homenagem a Miguel Tatoon. Começa às 19h, no Armazém Cultural, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

