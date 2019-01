Parques retomam oficinas de esporte e lazer na segunda-feira

Com 56 locais de atividades, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) retorna as oficinas nos parques e praças da capital na próxima segunda-feira (21). São 45 modalidades esportivas como voleibol, basquetebol, futebol, natação, hidroginástica, ginástica rítmica, ginástica artística, ballet, beach tênis, funcional, corrida, pilates, ritmos e outras.

Foram 18 mil inscritos nas atividades até 2018, a meta é ampliar o atendimento nas oficinas para 20 mil inscritos, como destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. “A Funesp colocou mais de 18 mil pessoas para se movimentar e queremos chegar em 20 mil até o final da gestão. Quando começamos, em 2017, eram 10 núcleos e hoje são 56. Crescemos muito em opções de atividade física e ampliamos também nossos horários nos parques, uma hora a mais para as pessoas se exercitarem, reduzir o sedentarismo e amenizar o estresse do cotidiano”, afirmou.

As atividades são gratuitas e para participar é só ir com roupa adequada para a prática de exercícios e se inscrever no local na modalidade de seu interesse.

Quem participa das oficinas mostra que a cidade ganhou mais qualidade de vida a partir das atividades de esporte e lazer, como disse Mirian Alves de Lima, aluna de hidroginástica, do Parque Tarsila do Amaral. “Saio do serviço e venho direto para o parque fazer hidroginástica, além de cuidar da minha saúde é tudo gratuito, isso nos permite ter uma vida melhor”, disse.

Lançamento Calendário

No dia 31 será o lançamento do calendário anual de atividades e projetos para 2019, no Armazém Cultural ás 8h30, além dos novos projetos, será lançado novos locais e turmas do Projeto Oficina Pública de Ballet, Lançamento da Copa Campo Grande de Futebol Amador, Lançamento da Super Copa de Campeões, Projeto Escola Pública de Futebol e Jogos Campo-grandenses Universitários.

