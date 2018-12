Parques e praças terão horários especiais em feriados de dezembro

Parques e praças públicos de Campo Grande, administrados pela prefeitura por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) terão horários especiais neste feriado de natal e ano novo. Devido às festividades nos dias 25/12 e 01 de janeiro de 2018 os parques e praças estarão fechados.

Nos demais dias a praça Belmar Fidalgo abrirá normalmente às 4h30 e fechará às 21h e os demais praças e parques, abrirão às 6h e fecharão às 21h, como é o caso do Centro Olímpico da Vila Nasser, praça Elias Gadia e os parques do Sóter, Tarsila do Amaral e Jacques da Luz.

Projeto Férias no Parque

A partir do dia 26 de dezembro a prefeitura inicia as atividades do Projeto Férias no Parque com atividades de esporte, lazer e recreação no período de férias escolares. Será 1 mês de programação especial nos Parque Tarsila do Amaral Ayrton Senna, Jacques da Luz, no Centro Olímpico Vila Nasser e no Sóter.

Pula-pula, brinquedos infláveis, futebol, frescobol, slackline, voleibol, basquetebol, jogos de tabuleiros, x-box, lutas, serão as oficinas oferecidas de graça durante todos os dias do projeto, com a orientação de um agente social.

Programação

Parque Tarsila do Amaral

Dias: 26, 27, 28 de dezembro de 2018

Horário: 8h às 11h e das 15h às 17h

Parque Ayrton Senna

Dias: 02, 03, 04 de janeiro de 2019

Horário: 8h às 11h e das 15h às 17h

Parque Jacques da Luz

Dias: 09, 10, 11 de janeiro de 2019

Horário: 8h às 11h e das 15h às 17h

Centro Olímpico Vila Nasser

Dias: 16, 17, 18 de janeiro 2019

Horário: 8h às 11h e das 15h às 17h

Parque Ecológico do Sóter

Dias: 23, 24, 25 de janeiro 2019

Horário: 8h às 11h e das 15h às 17h.

