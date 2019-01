Mulher é executada por pistoleiros ao lado do filho

Juana Torres Bautista Vera, 41 anos, foi executada no inicio da tarde desta segunda-feira (7), em Ponta Porã. De acordo com informações preliminares, o filho de Juana estava com ela no momento do ataque e ficou ferido.

Informações do site Ponta Porã Informa apontam que a vítima é de nacionalidade paraguaia e estava conduzindo sua caminhonete quando foi abordada por dois pistoleiros a bordo de uma moto. Eles se aproximaram do veículo de Juana, efetuaram vários disparos de pistola 9 mm e fugiram para o lado paraguaio da fronteira.

A vítima e o filho que, segundo o apurado, tem menos de 15 anos, foram encaminhados para uma unidade de saúde, apenas Juana não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do filho.

A polícia investiga o caso para apurar as circunstâncias e a autoria.

Deixe seu Comentário

Leia Também