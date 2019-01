Idoso morre uma semana depois de cair de telhado

Arsênio Gonçalves Barrios, 64 anos, morreu na sexta-feira (4), uma semana depois de cair do telhado da residência onde morava, na periferia de Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, o idoso estava internado no Hospital Vida desde quando sofreu o acidente e não resistiu aos ferimentos.

O acidente

Na sexta-feira (28), o idoso subiu na casa para consertar o telhado, mas a telha teria cedo e ele caiu de uma altura de quatro metros. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Vida, onde morreu.

