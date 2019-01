Após passar mal, filha de vice-prefeito morre

Ana Gabriela Alves Belone, 19 anos, conhecida como “Gabi”, filha do vice-prefeito de Rio Brilhante Márcio Belone, morreu na tarde de quinta-feira (3), na cidade de Parapuã, interior de São Paulo, após passar mal.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, a jovem morava com a família em Dourados, cursava direito e estagiava no MPE (Ministério Público Estadual) douradense.

Ela estava na casa de parentes no interior paulista, aonde chegou a ser levada para o hospital depois de passar mal, mas não resistiu.

Amigos e familiares homenageiam e lamentam a morte precoce da garota no perfil da rede social. A causa da morte foi divulgada como causas naturais.

Em nota a Prefeitura de Rio Brilhante informou que decretou luto oficial de três dias, nesse período o paço municipal de Rio Brilhante hasteará as bandeiras a meio mastro.

O prefeito de Rio Brilhante, Donato Lopes da Silva lamentou a morte de Ana Gabriela em sua página pessoal no Facebook. Prefeito e primeira-dama Iraci, seguiram para o município de Parapuã para acompanhar a despedida da jovem.

O corpo está sendo velado na loja maçônica e o sepultamento deve ocorrer às 17h na cidade de Parapuã-SP aonde reside parte dos familiares de Ana Gabriela.

