Carro decola, bate em poste e motorista morre no local

Um acidente na MS-306 na noite de terça-feira (1°) acabou tirando a vida do homem Elmar Mesquita Machado Júnior, 31 anos, que conduzia o veículo gol branco, com placa de Alto Taquari, interior do estado de Mato Grosso.

A vítima seguia pela via, quando perdeu o controle da direção quando chegou na rotatória da Monarca, ele acabou batendo no meio fio, como estava em alta velocidade, o carro decolou chegando a uma altura de dois metros e atingiu um poste de iluminação, o impacto foi tão forte que o veículo capotou e ficou totalmente destruído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, a vítima já estava sem vida. Segundo a perícia, Elmar estava usando o sinto de segurança na hora do acidente.

De acordo com o site MS Todo Dia, a vítima havia passado a virada do ano com a família e estava voltando para cidade de Campinas, no estado de São Paulo, onde mora e trabalha. As malas, roupas e documentos ficaram caídos no local.

