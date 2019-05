Capital reduz números de mortes no trânsito nos primeiros meses de 2019

Nesta terça-feira (7), o movimento internacional "Maio Amarelo 2019", foi aberto pelo Gabinete de Gestão Integrada do Vida no Trânsito (GGIT), da Agetran. O prefeito Marquinhos Trad, participou do evento que ocorreu nesta manhã na avenida Afonso Pena em Campo Grande.

O “Maio Amarelo” visa chamar a atenção de toda a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo maior é a redução de acidentes de trânsito. Este ano o tema proposto é “No Trânsito, O Sentido É A Vida”.

Em Campo Grande, nos quatro primeiros meses desse ano, entre janeiro e abril a Agetran (GGIT) registrou 22 mortes por acidente de trânsito. Um número menor em relação ao mesmo período do ano passado que teve registro de 25 vítimas fatais.

O número de acidentados que deram entrada no Pronto Socorro da Santa Casa, de janeiro a abril de 2018 foi de 1.606 pessoas. Um total de 1.012 acidentes com moto e 594 com carro. Enquanto que nos primeiros meses desse ano foram 1.576 feridos. Desses atendimentos 1.083, resultaram de acidentes com motocicletas e 493 acidentes de carro. Pode-se verificar uma diminuição de 30 pacientes comparado ao mesmo período de 2018.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Ivanise Rotta, chefe da Divisão de Educação para o Trânsito (Agetran), disse que, além das campanhas de conscientização, os radares instalados no dia 22 de dezembro de 2018, são essenciais para que os números diminuam ainda mais. “Temos os exemplos do Brasil e do mundo inteiro que usa radar, e estudos diversos apontam que a alta velocidade é a verdadeira causa de acidentes que poderiam ser evitados”.

Já em dados coletados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), os números são maiores, já que os registros abrangem a área rural da cidade, acidentes com vítimas, sem vítimas e com vítimas fatais. No site, está descrito que em 2018 foram registrados 8.987 acidentes, com 182 vítimas fatais. Já nos primeiros meses de 2019, os números somam 4.467 acidentes, com 36 vítimas.

Em contato com a Seguradora Líder, responsável pelo seguro DPVAT, foi dito que somente em 2018, foram pagas 3.811 indenizações pelo DPVAT a vítimas de acidentes de trânsito em Campo Grande, sendo 123 por morte, 3.242 por invalidez permanente e 446 para reembolso de despesas médicas e hospitalares. Do total, 3.206 benefícios foram pagos para acidentes envolvendo motocicletas e 493 para ocorrências com automóveis. O levantamento de benefícios para 2019 ainda não foi realizado.

Ações e atividades relacionadas ao “Maio Amarelo” serão feitas em diversos pontos da capital ao longo do mês. Medidas estruturantes e educativas também devem ser realizadas. Nos próximos meses, estão previstas instalações de semáforos na meia rotatória entre as ruas Joaquim Murtinho com avenida Ceará, e também revisão do fluxo da avenida Três Barras.

