Médico e esposa mortos hoje em acidente serão velados em loja maçônica

Os corpos do médico ginecologista Pedro Arnaldo Crem Montemor dos Santos, 67 anos, e de sua esposa, Silvana Maria Pizzo Crem dos Santos, 65 anos, mortos em acidente aéreo nesta manhã serão velados na Loja Maçônica Estrela do Sul, no bairro Vilas Boas, da qual ele era membro.



O velório, segundo informações repassadas ao JD1 Notícias, terá início às 18h45 e seguirá por toda a madrugada. A loja maçônica fica na rua Santa Lima, 533.

Na sexta-feira (17), em São Paulo, o velório será às 9h30, na capela do cemitério do morumbi, onde também ocorrerá o sepultamento. O endereço do cemitério é Rua Dep. Laércio Corte, 468, na capital paulista.

Natural de Birigui, São Paulo, Pedro Arnaldo era sócio do centro de diagnósticos Ultramedical desde 1994. Em nota, a empresa lamentou a morte do médico e sua esposa. “Médico apaixonado pela profissão”, destacou. Ele também foi diretor clínico da Santa Casa de Campo Grande e deixa três filhas e netos.

O senador Nelsinho Trad emitiu requerimento para acrescentar à ata do Senado Federal a nota de pesar pelo falecimento do médico. Veja:



Investigação



Os corpos foram removidos há pouco dos destroços da aeronave. Uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalhou desde o início da manhã na extinção do foco do incêndio na aeronave para que as equipes da perícia e polícia técnica fizessem seus levantamentos.

O local ainda está sendo preservado e ainda hoje uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), vem de Brasília à Campo Grande para iniciar a investigação da tragédia.

O tenente-coronel Flávio Henrique, disse que, pelo apurado até o momento, o piloto tentou voltar a pista logo após a decolagem e caiu na vegetação, nas proximidades do aeroporto. As condições, segundo o tenente-coronel, não eram favoráveis para voo.

O acidente

O avião de propriedade do médico decolou no Aeroporto Santa Maria por volta das 6h desta quarta-feira (15), com destino a uma fazenda no Pantanal. Apenas o médico e a esposa estavam na aeronave.

*Imagens do vídeo: Marcos Tenório

Deixe seu Comentário

Leia Também