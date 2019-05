Após acidente, médico Werner Gemperlli segue estável em UTI

Werner Alfred Gemperlli, médico de Campo Grande, que sofreu um grave acidente na BR-163, em Bandeirantes, na tarde de sexta-feira (10), foi operado após lesões na região do intestino. Ao dar entrada no hospital foi constatado duas lesões de delgado, uma de sigmoide e outra de mesocólon (região do tórax). Depois da cirurgia, Werner segue internado em estado instável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Unimed.



O acidente causou grande preocupação na classe médica de Campo Grande, depois da identificação das vítimas.



O caso



O fato ocorreu na tarde de sexta-feira (10), quando um veículo VW Virtus, que seguia na BR-163, em Bandeirantes, colidiu frontalmente contra a BMW dirigida pelo médico. A jovem identificada como Lilyan Cocco Kumbie, morreu na hora.



Informações da Polícia Rodoviária Federal, constam que Werner estava na BMW junto com uma mulher de 35 anos. Lilyan, a vítima fatal, estava no veículo Virtus, junto ao condutor de 20 anos e uma passageira de 48 anos.



O socorro médico encaminhou Werner para o hospital da Unimed em Campo Grande, enquanto as outras vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal de Bandeirantes.



Informações indicam que a hipótese maior é que a batida tenha sido provocada por uma tentativa de ultrapassagem.

Deixe seu Comentário

Leia Também