Acidente entre ônibus e caminhão deixa estudantes de MS feridos

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus de transporte deixou alunos da cidade de Bataguassu feridos, na noite desta quarta-feira (8), na Rodovia Raposo Tavares, na cidade Caiuá, em São Paulo.



Segundo o site Nova News, o motorista do coletivo teria perdido o controle e batido na traseira do caminhão, destruindo a parte frontal do ônibus. Os ocupantes eram estudantes universitários e voltavam de Presidente Prudente, também interior do estado de São Paulo, mas sofreram apenas escoriações e ferimentos leves.



Ao todo, 11 pessoas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Presidente Venceslau (SP), mas outras três foram socorridas pela Santa Casa de Presidente Epitácio (SP). O motorista também ficou ferido e foi socorrido em seguida.



O caminhão tinha placas de Corumbá-MS e o condutor saiu ileso do acidente.

