Motorista ultrapassa sinal vermelho e causa acidente no centro da capital

Priscilla Porangaba, com informações do Jornal MidiaMax

Uma motorista provocou um acidente ao ultrapassar o sinal vermelho, no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua Bahia, na manhã desta quinta-feira (9), em Campo Grande.

O acidente aconteceu entre um veículo Toyota Etios um Chevrolet Corsa, por volta das seis horas da manhã O corsa seguia pela Afonso Pena sentido Parque dos Poderes e o Etios subia a Bahia, quando no cruzamento houve a colisão.

A motorista de 43 anos, que conduzia o Corsa contou que a outra motorista teria "furado" o sinal vermelho causando o acidente. Com a batida os carros ficaram com as frentes destruídas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado até o local, mas não precisou socorrer as mulheres, nenhuma das condutoras tiveram ferimentos. A polícia de trânsito esteve no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também