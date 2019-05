Jovem que morreu após acidente no autódromo, participava de evento de manobras

Leonardo Araújo de Jesus, 19 anos, morreu no domingo (5) após acidente em um evento de manobras no Autódromo internacional de Campo Grande. Ainda não há informações sobre o acidente.

Em conversa com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, afirmou que “o local está totalmente apto, com todas as liberações necessárias, inclusive a do Corpo de Bombeiros. A gente exige uma série de documentos para que ele possa realizar o evento, mas a realização é por conta do organizador”.

Rodrigo diz que há uma grande burocracia até o evento receber o termo de autorização de uso do autódromo “No momento que ele está com todas as exigências cumpridas, ai sim ele realiza o evento. "Mesmo assim, a gente acompanha, faz um relatório final do evento que está sendo produzido”, disse. O diretor-presidente destaca a Portaria Nº 1 DE 02/01/2019 , que lista todas as exigências da Funesp para a utilização dos locais. “A gente não libera sem o cumprimento de todas as exigências”, afirma Rodrigo.

O JD1 Notícias entrou em contato com o responsável do evento “Auto Giro”, Márcio. Ele diz que em breve fará um pronunciamento na página do evento, em respeito ao público e principalmente a família da vitima. “Tudo vai ser esclarecido quando nós fizermos a nota de declaração do que aconteceu”. Segundo Márcio, o evento acontece há nove anos, sempre ocorrendo tudo bem, e está prestando todo o suporte necessário para a família do jovem.

