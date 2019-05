Jovem morre após acidente em autódromo na capital

O jovem Leonardo Araújo de Jesus, 19 anos, morreu no posto de saúde do bairro Tiradentes, após sofrer um acidente de moto no Autódromo Internacional de Campo Grande, no domingo (5).

A família foi avisada quando o rapaz já estava na unidade médica. Por causa da ilegibilidade da letra do médico no histórico do prontuário, não foi possível saber como o rapaz foi atendido e as causas da morte.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a irmã da vítima contou que recebeu uma ligação da mãe pedindo que ela fosse até o posto de saúde porque o seu irmão havia morrido após se acidentar de moto.

Na unidade, a garota foi informada que o jovem estaria no autódromo, quando sofreu um acidente e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A menina foi a delegacia e registrou a morte do rapaz. Ela apresentou aos policiais a ocorrência de atendimento no posto, mas só é possível entener o horário do óbito por causa da letra ilegível do médico.

O caso foi registrado com morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.

Deixe seu Comentário

Leia Também