Acidente entre carro e carreta deixa uma pessoa morta na MS-276

Acidente entre um Fiat Uno e uma carreta deixou uma pessoa morta, na madrugada desta quarta-feira (1º), no km 6 da MS-276, em Batayporã. Ronaldo do Carmo Bezerra, de 42 e a esposa Suemar dos Santos de 35 anos, voltavam de uma festa, quando o acidente aconteceu.

Segundo o boletim de ocorrência, Ronaldo retornava para a fazenda onde mora e ao tentar fazer uma ultrapassagem, invadiu pista contraria e bateu de frente com carreta. O homem morreu no local e a esposa ficou presa entre as ferragens, devido a gravidade do acidente.

O motorista da carreta, que transportava suco, não teve nenhum ferimento. Suemar foi encaminhada ao hospital regional com fortes dores no braço, joelho e quadril.

