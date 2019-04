Vídeo - Ex-jogador do Águia Negra morre em acidente

Renan Cordeiro, 29 anos, ex- jogador do time Águia Negra morreu depois de sofrer um acidente de moto no cruzamento da avenida Lourival Barbosa com rua Caiuas, no bairro Morada do Sol em Rio Brilhante. O fato ocorreu por volta das 23h de domingo (21).

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, Renan seguia em uma moto Honda Biz, pela avenida quando perdeu o controle, bateu no meio fio e subiu no canteiro, indo parar a metros de distância, próximo a uma rotatória.

Populares acionaram o socorro médico, e rapidamente a vítima foi encaminhada ao hospital da cidade.

Devido a gravidade dos ferimentos Renan chegou a ser encaminhado ao Hospital da Vida, em Dourados, mas morreu no local.

Renan atuou pelo Esporte clube Águia Negra no ano de 2007 quando o time de Rio Brilhante conquistou seu primeiro título estadual. Também esteve na temporada seguinte com a equipe.

Apesar de não estar mais jogando pelo Águia Renan era torcedor do time que conquistou o tri-campeonato neste domingo. Ele chegou a participar de uma comemoração na praça central com jogadores e torcida.

