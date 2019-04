Motoqueiros disputando racha provocam acidente na capital

O motociclista Odair Borge Nunes, de 53, sofreu um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (13) ele teve seu pé esquerdo perfurado após a batida. Os suspeitos de terem provocado o acidente estavam embriagados, disputando racha e fugiram do local sem prestar socorro à vítima.

O caso aconteceu na esquina da rua Camocim com a rua Aracati, no Loteamento Paraíso do Lageado, Região do bairro Moreninhas. No momento da colisão, a Odair trafegava pela rua Aracati e parou sua motocicleta CB 300 de cor vermelha, respeitando a sinalização da via.

Mas outros dois motociclistas estavam e apostando corrida, e ao realizarem a curva, acabaram entrando na contra-mão e um deles bateu na lateral da moto de Odair.

A vítima caiu no chão e o trocador de marcha da motocicleta atravessou seu pé. Devido ao ferimento, Odair perdeu muito sangue. Moradores da região acionaram o resgate e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocou até o local para realizar o primeiro atendimento do homem, logo em seguida encaminhou ele para uma unidade de saúde para ser mais bem avaliado.

Na região não há câmeras de segurança para poder identificar os outros envolvidos no acidente que fugiram do local.

