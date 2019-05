Avião cai no Santa Maria, médico e esposa morrem

Um avião monomotor, Bonanza, de pequeno porte caiu quando tentava pousar no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, na saída para Três Lagoas na manhã desta quarta-feira (15).



A aeronave teria explodido com a queda. O médico e piloto Pedro Arnaldo dos Santos, proprietário da Ultramedical e sua esposa, Silvana Maria Pizzo dos Santos, morreram. O casal estaria indo para o Pantanal.



Informações são de que o avião tentava pousar quando caiu e teria explodido ao tocar o solo.



O Corpo de Bombeiros seguiu de viatura até um determinado local e depois prosseguiu a pé. As primeiras informações ainda são de que o avião ficou totalmente destruído.



O piloto Antônio Barbosa Nogueira, que estava no local, disse que viu quando o avião decolou do aeroporto, mas que o piloto teria tentado voltar ao ver que não tinha como prosseguir com a viagem, por causa da forte neblina. “Escutei um barulho de disparo de hélice”, disse Antônio.

