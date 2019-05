Senadora quer que deficientes carentes possam viajar de avião sem custo

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Projeto de Lei (PL) da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) amplia a gratuidade no transporte coletivo para pessoas com deficiência de baixa renda voarem sem pagar avançou na terça-feira (7), no Senado.

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou o PL. Atualmente, a pessoa com deficiência e acompanhante considerados carentes têm acesso gratuito no transporte coletivo interestadual.

“Não será impedida a pessoa com deficiência carente de viajar em aeronave, quando tal significar sua melhor ou única opção”, diz Mara Gabrilli na justificativa do projeto.

De acordo com a senadora, uma portaria interministerial de 2001 assegurou os direitos somente ao sistema de transporte coletivo interestadual em suas modalidades rodoviária, ferroviária e aquaviária, sem mencionar o transporte aéreo.

O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em caráter terminativo.

