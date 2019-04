Projeto inovador traz gastronomia, compromisso social e amizade

Sempre inovando no segmento de gastronomia local, o Território Lab traz uma nova experiência a Campo Grande, o projeto social LAB FOR FRIENDS.



Ele nasceu de uma conversa entre os sócios do Território LAB, Diogo Wendling e Thalis Maciel, junto à parceira de longa data Marcia Marinho, diretora do portal de gastronomia Comer e Beber MS.

O intuito dos organizadores é apresentar um projeto social de relevância e que impacte na vida de muitas pessoas, porém tudo isso feito por meio da gastronomia e com a ajuda dos amigos.

Com o LAB FOR FRIENDS - Gastronomia Social, um anfitrião irá cozinhar utilizando toda a estrutura do Território Lab e a renda arrecadada com a venda dos convites será revertida a alguma instituição social, escolhida por ele.



A cada evento um amigo chef diferente será convidado para cozinhar. O primeiro acontecerá no dia 8 de maio e o anfitrião será Carlos Alberto Coimbra, que é um cozinheiro de mão cheia. A instituição por ele escolhida é a Casa da Criança Peniel, cuja missão é acolher crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, proporcionando-lhes lar provisório.



“A meta é destinar 100% da renda à Instituição, apenas os custos com insumos serão descontados, mas, caso haja patrocínio, será possível reduzir ainda mais esse valor, e a instituição terá mais recursos para investir nas crianças e seu crescimento. Por isso, as empresas que se interessarem em fazer parcerias são bem-vindas, bem como quem tem interesse em vir ao nosso espaço cozinhar e partilhar com seus amigos essa experiência”, explica Diogo Wendling.

Serviço

Lançamento LAB FOR FRIENDS - Gastronomia Social

quando: 8 de Maio, 19h30

onde: Território LAB - rua Euclides da Cunha

