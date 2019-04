Vereadores votam quatro projetos nesta terça-feira

Os vereadores de Campo Grande votam quatro projetos de lei na sessão ordinária desta terça-feira (30). Em segunda discussão serão votados três projetos e, por último, um projeto em primeira discussão.

O projeto de lei nº 8.997/18, que estabelece a reserva de 1% (um por cento) das vagas de estágio de nível superior na administração pública municipal para pessoas com 60 anos de idade ou mais. A proposta é de autoria dos vereadores João César Mattogrosso e Delegado Wellington.

Também o projeto de lei nº 9.040/18, de autoria do vereador Papy, que altera para “Rua Karla Marques Coury Derzi” a denominação da Rua Utinga, localizada no bairro Chácara Antônio Vendas.

E o projeto de lei nº 9.277/19, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a denominação da EMEI Nascente do Segredo para EMEI Prof.ª Elenir Zanqueta Molina e dá outras providências.

Por fim, em primeira discussão, será votado o projeto de lei nº 9.133/18, de autoria do vereador Dr. Livio, que institui a Semana do Artesanato e o Dia do Artesão no município de Campo Grande e dá outras providências.

Serviço

A sessão ordinária de terça-feira (30) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1600, bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms .

