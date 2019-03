Projeto de Lei quer proibir copos descartáveis em repartições públicas

O deputado Estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou nesta terça-feira (26) um Projeto de Lei (PL) para a realização de campanha permanente de não utilização de copos e xícaras descartáveis no âmbito das repartições públicas estaduais.

O objetivo da proposta é a conscientização sobre os malefícios de se utilizar copos e xícaras descartáveis, minimizando a utilização desses recipientes até a não utilização efetiva. A campanha contará com quatro fases: preparação, motivação, divulgação e implantação e monitoramento.

O deputado destaca três vertentes na justificativa do Projeto de Lei: a saúde, o meio ambiente e a economia. Quanto à saúde, o parlamentar lembra que os copos de plástico em contato com bebidas quentes entram em decomposição química, e a ingestão dessas propriedades tóxicas liberadas pode causar doenças. O meio ambiente será beneficiado, porque a sociedade deixará de conviver com os resíduos sólidos descartados, sendo que são gastos 10 litros de água para produzir um único copo, conforme estudos apontados na justificativa do PL.

Do ponto de vista econômico, o deputado destacou que uma caixa com quatro mil unidades do eco copo custa em média R$ 70,00 enquanto que uma caixa com quatro mil copos descartáveis custa aproximadamente R$ 120,00. “É extremamente necessária à mudança cultural e a substituição dos copos plásticos descartáveis por nossa sociedade, a fim de preservação das gerações futuras”, afirmou Felipe Orro.

