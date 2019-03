Vereadores aprovam dois projetos na sessão de quinta-feira

Os vereadores da Câmara de Campo Grande aprovaram dois projetos na sessão ordinária de quinta-feira (21).

Em segunda discussão e votação foi aprovado em Plenário o projeto de lei 8.910/18, que institui o Programa de prevenção e combate ao 2º abandono com relação à capacitação técnica no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Júnior Longo, Valdir Gomes, Dharleng Campos, Otávio Trad, Delegado Wellington, André Salineiro, Pastor Jeremias Flores, Chiquinho Telles, Dr. Wilson Sami, Ademir Santana, Fritz, Vinicius Siqueira e Ayrton Araújo do PT. A proposta também foi assinada pelo então vereador Lucas de Lima.

Os vereadores aprovaram, em regime de urgência, em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo 1.945, do vereador Fritz, que concede o título de “visitante ilustre” da cidade de Campo Grande a Manoel Carlos Neri da Silva, Bacharel e licenciado em enfermagem e obstetrícia, que desempenha papel importante no cenário brasileiro na luta pelas causas da profissão.

