Câmara debate tratamento humanizado para dependentes químicos nesta sexta

Saiba Mais Cidade Movimento quer tirar dependentes químicos do centro

A Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande promove nnesta sexta-feira (15), audiência pública para tratar da construção de políticas públicas para o tratamento humanizado dos dependentes químicos e moradores de rua.

O objetivo é discutir estratégias que possam ser adotadas pelo poder público para dar oportunidade de reabilitação para os moradores de rua, seja medicamentosa, seja por meio de outras práticas integrativas ou por meio da religião.

Foram convidados para o debate representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), do Conselho de Segurança da Área Central, da Polícia Militar, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Saúde Pública, entre outras que possam sugerir ações para melhorias efetivas.

Recentemente, houve polêmica relacionada à necessidade de mais segurança na região central da capital, com reações a um possível projeto para internação compulsória. “Queremos que as pessoas entendam que é necessário unir forças e não polemizar em torno de aspectos como internação compulsória, pois isso requer respaldo jurídico. A condição do ser humano que, por conta da dependência química, se encontra vagando pelas ruas, tem de ser vista de uma forma mais humanizada, sem preconceitos, e exigindo dos órgãos competentes estrutura para acolhimento e tratamento”, enfatizou Dr. Lívio.

Serviço

A audiência será no dia 15 de março, a partir das 9h no Plenário Edroim Reverdito, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1600, bairro Jatiúka Park.

Saiba Mais Cidade Movimento quer tirar dependentes químicos do centro

Deixe seu Comentário

Leia Também