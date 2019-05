Troca de tiros termina com homem morto e PM ferido

Leônidas Barbosa, 43 anos, morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar no final da tarde de domingo (19) no Jardim Monumento, em Campo Grande. Durante a troca de tiros um PM foi baleado no ombro.



Segundo informações do delegado Leandro da Costa Lacerda, plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, a PM recebeu uma denúncia anônima informando sobre a venda de drogas em uma casa.



A PM foi ao local e encontrou Leônidas Barbosa, 43 anos, e Alex Dias Bonardo, 33 anos. Durante a abordagem, o primeiro disparou dois tiros contra os militares. Um dos disparos atingiu um policial no ombro e o outro ficou cravado no rádio que estava no bolso do colete de outro militar.



Os policiais reagiram e dispararam contra Leônidas, que foi baleado na perna e no tórax. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Alex conseguiu fugir durante a abordagem, mas foi preso pouco tempo depois na mesma região.



Segundo o delegado, foram encontrados 10 quilos de maconha, uma pistola ponto 380 e um revólver calibre 38 na casa em que a dupla estava. Leônidas já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

