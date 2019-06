PRF apreende 1.760 quilos de maconha em veículo capotado

Matheus Henrique, com informações do MS em Foco

Em Dourados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de sexta-feira (7), 1.760 kg de maconha e um revólver calibre 38, em um veículo que capotou na BR-163.

Os policiais, em atendimento ao chamado do acidente, foram até o local e encontraram o veículo, um Mitsubishi Pajero, com placa de Goiânia (GO), capotado sobre a pista. Dentro do carro, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha. O motorista não estava no local e não foi localizado.

Ao todo, foram apreendidos 1.766 kg (uma tonelada setecentos e sessenta e seis quilos) do entorpecente. Também foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas e um rádio de comunicação instalado no interior do Pajero.

O veículo possuía placas falsas, sendo a original de Formosa-GO, com ocorrência de furto em 29 de maio de 2019.

O automóvel e a droga foram encaminhados à Polícia Civil, em Dourados.

