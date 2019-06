Em Dourados, bicicleta furtada há 10 anos é recuperada

Matheus Henrique, com informações do Dourados News

Em Dourados, a Guarda Municipal recuperou, na noite de sexta-feira (7), uma bicicleta, modelo Caloi Montainbike, furtada há quase dez anos.

De acordo com informações, os guardas realizavam rondas no bairro Jardim Maracanã, quando abordaram um homem, de 35 anos, em atitudes suspeitas de posse de uma bicicleta. Durante a checagem no sistema policial, foi constatado que a bicicleta era produto de furto ocorrido em outubro de 2009.

O homem relatou que teria comprado de um desconhecido há três meses, pagando o valor de R$ 150,00.

Diante dos fatos, o acusado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também