Julgamento marcado: réu acusado de matar garagista vai a júri em Campo Grande

A Justiça de Campo Grande agendou para o dia 26 de junho de 2024, às 8 horas da manhã, o julgamento de Vitor Hugo de Oliveira Afonso, acusado de matar o garagista e agiota Carlos Reis Medeiros de Jesus, de 52 anos, conhecido como 'Alma'. O caso será julgado por um Tribunal do Juri na 2ª Vara.

De acordo com a acusação, Vitor Hugo cometeu o crime de homicídio por motivo torpe, usando um recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele teria disparado uma arma de fogo contra Alma, sem dar a ele chance de reagir. Carlos Reis, o Alma, desapareceu no dia 30 de novembro de 2021.

Além disso, Vitor Hugo também é acusado de ocultação de cadáver, uma vez que o corpo de Alma nunca foi encontrado, e de furto de veículo após a morte da vítima.

