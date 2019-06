"Matei para não morrer", afirma autor de homícidio em Dourados

Matheus Henrique, com informações do Dourados News

Em Dourados, Pablo Guilherme Alves da Silva, de 20 anos, foi preso na manhã de quinta-feira (6) pelo assassinato de Leandro Dantas de Lima, conhecido como ‘zóio de gato’, ocorrido no dia anterior. Segundo Pablo, ele matou o rival para não morrer.

“Já vinha sendo ameaçado. Ele havia me esfaqueado e apontou uma arma ao meu irmão de quatro anos, então tomei essa atitude. Matei para não morrer”, afirma Pablo em entrevista ao Dourados News.

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) o apresentaram nesta sexta-feira (7). Além de Pablo, os investigadores prenderam Marcos Adriano Faustino Ribeiro, de 23 anos, e um adolescente de 17 anos, que havia deixado a Unidade Educacional de Internação( Unei) há poucos dias.

No dia do crime, Pablo foi até a sua casa, tomou posse da arma e entrou no Fiat Uno branco, de sua propriedade. Na rua Francisco Vicente de Lima, ele avistou ‘zóio de gato’ e efetuou os disparos, fugindo em seguida. Pablo também afirma que, para cometer o assassinato, contou com a companhia do adolescente. Após o crime, eles seguiram para a casa de Marcos, que ficou com a arma.

Marcos acabou autuado em flagrante pela posse de arma de fogo de uso restrito. Ele guardou o revólver calibre 38 com munições de origem estrangeira usado no homicídio e disse em depoimento que não sabia do crime. Já o menor é acusado de coautoria no assassinato.

De acordo com o delgado do SIG, Rodolfo Daltro, após o início das investigações, foi apurado que a vítima já havia sofrido duas tentativas de homicídio, uma delas realizadas pelo irmão e o primo de Pablo. Ao ser detido, Pablo confessou ser o autor do assassinato.

Deixe seu Comentário

Leia Também