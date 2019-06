Jovem é executado com quatro tiros em Dourados

Leandro Dantas, 26 anos, foi executado com quatro disparos de arma de fogo na quarta-feira (5), em Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, a vítima foi abordada por uma pessoa ainda não identificada próximo de uma escola pública e o atentado aconteceu no momento que os alunos saiam do local. Nenhum aluno foi atingido.

O homem foi alvejado por quatro disparos de arma de fogo, sendo dois no braço direito, um na coxa direita e um na altura do tórax. Populares informaram à polícia que o criminoso estava a pé e após o atentado fugiu em um veículo.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

