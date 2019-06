Homem é assassinado com tiro nas costas em Dourados

O lavador de carros Lucas Alisson Nunes Souza, 20 anos, conhecido como “Paçoca”, foi assassinado na noite de terça-feira (4), com um tiro nas costas em Dourados. A vítima estava ajudando o cunhado a fazer uma mudança na rua Deolinda Rosa da Conceição, na Vila Cachoeirinha, periferia da cidade.



Segundo informações do site Ligado na Notícia, por volta das 19h30, Lucas saiu de casa para auxiliar o cunhado na mudança. Ao chegar ao portão da residência, dois jovens em uma moto se aproximaram e um deles sacou uma arma e apontou em direção a Lucas que correu para os fundos da casa. O assassino efetuou vários disparos e um deles acertou as costas do jovem.



A vítima morreu no local. Policiais Militares compareceram e isolaram a área até a chegada da Perícia Técnica. Os suspeitos não foram encontrados pela Polícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também