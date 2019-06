Marido mata mulher com tiro no rosto, depois de discussão

Márcia Lescano, 41 anos, foi morta na madrugada de segunda-feira (3), após uma discussão com o marido identificado como Márcio José Mendes Pires, 32 anos. Ele atirou no rosto da mulher com uma espingarda enquanto ela assistia TV.



O casal morava em uma fazenda na zona rural de Água Clara, onde o crime ocorreu. Conforme a polícia, o homem foi preso em flagrante e estava transtornado. Márcio afirmou que estava bêbado, que teria perdido a cabeça e que iria se matar, demonstrando arrependimento pelo feminicídio.



O assassino confesso, disse à polícia que discutia com a mulher enquanto eles assistiam televisão e, em dado momento pegou a arma e atirou contra o rosto da mesma. Ela morreu na hora.



O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil local e o suspeito foi enviado para o presídio de Três Lagoas.

