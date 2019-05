Mulher tem casa incendiada e ex-marido é suspeito

Uma mulher de 32 anos teve a casa onde morava incendiada na noite de quarta-feira (29) no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante. O principal suspeito é o ex-marido, que não aceita o fim do casamento.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, o incêndio atingiu o quarto, banheiro e sala e consumiu alguns móveis como cama e colchão. Ao ver o fogo, o padrasto da vítima conteve as chamas jogando água com mangueira.

A vítima afirmou que está separada há dois meses e o ex-marido não aceita, fazendo ameaças. Ele teria dito recentemente que atearia fogo na casa. Um galão com gasolina foi encontrado no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Rio Brilhante.

Deixe seu Comentário

Leia Também