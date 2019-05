Incêndio obriga internos a sair de alojamento do semiaberto

Um incêndio no Estabelecimento Penal Masculino, do Semiaberto em Ponta Porã, levou a retirada de presos que ainda dormiam na unidade, na manhã de sábado (25).



As chamas começaram no alojamento B, da unidade que fica na rua Baltazar Saldanha. Um dos agentes lotado no estabelecimento penal contou que o incêndio começou às 6h no alojamento B, mas foi controlado com o uso dos extintores e mangueira de água.



De acordo com as informações do boletim de ocorrência, foi realizada a retirada dos internos que ainda dormiam. Ninguém ficou ferido, mas houve danos ao patrimônio e vários colchões foram destruídos pelo fogo.



As causas serão apuradas e outros detalhes não foram divulgados no registro policial. Apesar de conseguirem controlar o fogo, o Corpo de Bombeiros foi acionado.



O caso foi registrado como incêndio em edifício público na Primeira Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

