Da redação com informações do site Correio Braziliense

Um princípio de incêndio atingiu uma aeronave da Latam, no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte assustando os passageiros. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (26), e pessoas que estavam no local afirmam que as chamas teria iniciado na esteira de bagagens.

Alguns passageiros acabaram parando na pista para fazer fotos e foram retirados pelos funcionários do aeroporto. Um alarme foi acionado enquanto as chamas eram apagadas.

A BHAirport, concessionária responsável pelo aeroporto, ainda vai apurar as informações. A assessoria de imprensa da Latam, que teve a aeronave atingida pelas chamas, confirmou que o fogo começou na esteira que leva as bagagens para dentro do avião e está apurando as informações sobre a ocorrência.

